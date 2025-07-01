İmamoğlu: Bu ülke kumpaslarla uyanmak zorunda değil

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir büyükşehir belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski başkan Tunç Soyer dahil çok sayıda CHP’li ismin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında

"Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla, yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı?" diye sitem eden İmamoğlu, İzmir gözaltılarını "iktidarın ülkeye hakim kılmaya çalıştığı baskı ortamının yeni bir parçası" olarak değerlendirdi. Gözaltıların CHP’nin Saraçhane mitingi öncesinde yapıldığın dikkati çeken İmamoğlu, "Yegâne gaye toplumsal muhalefeti biraz daha köşeye sıkıştırmak" dedi.

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şöyle:

“Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla, yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı? Ülkenin gerçek gündemini, milletin dertlerini konuşmaya hiç mi izin vermeyeceksiniz?

Bugün İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınları iktidarın ülkeye hakim kılmaya çalıştığı baskı ortamının yeni bir parçasıdır. Devam eden bir soruşturmada davet usulü ile ifadesine başvurulabilecek insanları, tam da Saraçhane’de yapılacak büyük buluşma öncesinde şafak baskını ile gözaltına almanın yegâne gayesi, toplumsal muhalefeti biraz daha köşeye sıkıştırmaktır.

Ne yaparsanız yapın, yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz ve edemeyeceksiniz. Bu aziz millet tüm olan bitenin farkında.”