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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 10:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 11:15
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İmamoğlu: Bu bir işkence duyurusudur

İmamoğlu, cezaevindeki belediye çalışanlarına sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İmamoğlu: Bu bir işkence duyurusudur
Fotoğraf: AA

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevlerinde tutulan çalışma arkadaşlarının işkence ve kötü muameleye uğradığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu "bu bir işkence duyurusudur" başlığıyla cezaevlerinde yaşanan kötü muameleye dikkat çekti.

Elif Atayman’a işkence iddiası: 5 gündür yerde yatıyor
Elif Atayman’a işkence iddiası: 5 gündür yerde yatıyor
10 Haziran 2025

Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman'ın 5 gündür yerde yattığının öğrenilmesiyle, cezaevindeki yetersilikler yeniden gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu, açıklamasında bu duruma ilişkin "Özellikle kadınlara zulüm yapılıyor" dedi.

"Sistematik işkence yapılıyor"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur" sözleriyle başlayan açıklaması şu şekilde:

"Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor. Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle "iftiracı" yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar. Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu işkence İBB
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