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İmamoğlu: “Böyle mi aile yılı olur?”
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve Yeni Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu, 436 sanıklı İBB davasında ikinci celsenin 36’ıncı günü başladı.
“Ben hem Kasımpaşalıyım hem Rizeliyim hem Diyarbakırlıyım”
İBB davasında savunmasını sürdüren Ekrem İmamoğlu, ailesinden ve siyasi anlayışından söz ederek “Partizanlığın düşmanıyım” dedi. Ailelerin hedef alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, “Ne aile yılı ya? Böyle mi aile yılı olur? Aile yakılır mı?” diye konuştu.
“Ben öyle saray köşklerde doğmadım. Doğduğu yeri utananlardan da değilim” diyen İmamoğlu, kendisini yetiştiren ailesinden ve öğretmenlerinden öğrendiği değerleri anlattı. “Ben aynı anda hem Kasımpaşalıyım hem Rizeliyim hem Trabzonluyum hem Diyarbakırlıyım hem Edirneliyim, her yerliyim” dedi.
Öğretmenlerinden Atatürk, cumhuriyet, devlet ve millet sevgisini öğrendiğini söyleyen İmamoğlu, babasının da devlet görevlilerine saygılı bir siyasetçi olduğunu belirtti. “Valinin önüne geçip ‘Buranın kralı benim’ diyen partizan tipler görmedim. Ben partizanlığın düşmanıyım” diye konuştu.
“Bütün ailelere saygı duyuyorum”
Türkiye’nin farklı şehirlerinde ziyaret ettiği evlerde sevgiyle karşılandığını söyleyen İmamoğlu, “Kendi ailemi sevdiğim için bütün aileleri seviyorum. Bütün ailelere saygı duymayı seviyorum” dedi.
Van’dan Edirne’ye, İzmir’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Hatay’a kadar birçok şehirde insanlarla buluştuğunu belirten İmamoğlu, “Büyük bir sevgiyle, şefkatle karşılaştım. Anaların duası bana yeter” diye konuştu.
Aile tartışmasına tepki gösteren İmamoğlu, “Ne aile yılı ya? Böyle mi aile yılı olur? Birbirine ‘Yala’ dese koridorları yalayacak. Böyle bir anlayış olur mu? Bunun için her şey yapılır mı? Aile yakılır mı?” ifadelerini kullandı.
Siyasette 17 yılı geride bıraktığını söyleyen İmamoğlu, başkalarının ailesine ve haysiyetine yönelik iftiralarda bulunmadığını belirterek açıklamasını sürdürdü.
"Hakaretten soruşturma açıyormuş, hadi ya!"
İmamoğlu, önceki günkü açıklamaları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Ailesinin dava sürecinde saldırılara maruz kaldığını savunan İmamoğlu, “Kutsalımıza saldırmaktan hiç geri durmadılar” diyerek tepki gösterdi.
İmamoğlu şöyle dedi:
“İşimi yapmayı, metro açmayı, yeşil alanlar açmayı, çocuklarla, gençlerle olmayı, annelerin ihtiyacını çözmeyi kendime ilke edindim. Biraz da ailemden söz etmek istiyorum. Çünkü bu dava dolayısıyla onlar da ne yazık ki ahlak yoksunu, vicdan yoksunu ağır saldırılara ve insafsız kuşatmalara maruz kaldı.
Güzel vatanımla, aziz milletimle birlikte ailem benim her zaman en önemli kutsalım oldu. Söyledim daha önce de; ‘Allah’ım, ne olur beni aileme mahcup etme, milletime hizmet ederken’ diye dua ettim. Doğduğum şehrin, bölgenin insanına, çünkü beni yakından tanırlar, mahcup etme diye dua ettim. Hizmet ettiğim İstanbulluya ve aziz milletimize beni mahcup etme diye dua ettim. Benim kutsalım bunlar. Ama kutsalımıza saldırmaktan hiç geri durmadılar. Saldırdılar, haince saldırdılar.
Hakkımda hakaretten soruşturma açıyormuş Bakırköy Başsavcılığı. Hadi oradan ya! Hadi oradan! Beni duruşmaya götüren arabayı 60 kilometre gittikten sonra, benim gittiğim yolda, jandarmanın, eşlik eden jandarmanın en üst düzey komutanını bile zor durumda bırakacak şekilde yarı yoldan geri döndüren o başsavcılık benim hakkımda soruşturma açıyormuş. Hakaretten soruşturma açıyormuş. Hadi ya!
Sizi yanlılar sizi! Görevinizi yapın, görevinizi! Ne demişim ben? Ne demişim? Ben ne dedim dün? Hepiniz duydunuz, tekrar ediyorum: ‘Kim masumiyet karinesine saldırıyorsa, kim lekelenmeme hakkını çiğniyorsa, insanlara haksız, hukuksuz hakaret ediyorsa, kim insanları yargısız infazla kirletiyorsa, aynen Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir.’ Bunu dedim. Bunu dedim ben. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı da dedi"
İmamoğlu: Bize çelme atmak için hakemi değiştirdiler
İmamoğlu, savunmasında Beylikdüzü’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına uzanan siyasi yolculuğunu anlattı. Merkezi iktidarla yaşadıkları sorunlara, liyakat anlayışına ve yargılamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Milletimize Türkiye’nin çok daha iyi yönetilebileceğini gösterdik” dedi.
İmamoğlu şöyle dedi:
“Beylikdüzü’nden İstanbul’a gelin süreci kolay olmamıştır. Bu, vatana aşkla bağlanıp elinden gelenin en iyisini verebilmenin, durmadan çalışmanın ve birlikte başarmanın hikâyesidir.
Biz merkezi iktidarın yaptığı yanlışların doğrusunu gösterdik ve bunu nezaketle yaptık. Giderek konuşmaya, çözüm bulmaya gayret ettik. Bütün bürokratlar, bütün bakanlar, valisinden yetkili olan herkese kadar şahittirler. Ama büyük bir nezaketsizlik gördük. Büyük bir kapı duvar gördük. Çünkü sanki elinden malı mülkü alınmış muamelesi gösterildi. Hâlbuki İstanbul’un meselelerini tartıştık.
Benim siyasi yolculuğumun, kesinlikle ve kesinlikle durmadan çalışmanın, en iyisini yapabilme gayretinin; işini iyi bilen, liyakati olan insanlarla çalışmanın, ortak aklın ve birlikte başarmanın hikâyesi olduğunun özellikle altını çiziyorum.
Biz, merkezi iktidarın yaptığı eksikliklerin üzerinden siyaset yapmak değil, eksiklikleri büyük bir nezaketle birlikte çözebilmenin gayretini ortaya koyduk. Her daim halkın içinde olarak bir biçimde icraatlarımızı hayata geçirdik.
İşte bugün onları korkutan da bu oldu. Milletimize Türkiye’nin çok daha iyi yönetilebileceğini gösterdik.
Bizden geride kalanlar, uygulamalarımızı örnek alacaklarına —bizden geride kalan derken iktidarı yönetenlerden bahsediyorum— hepimizi silüete tıkmak için yöntem arayışını tercih ettiler. Onların rekabet anlayışı bu.
Hukuku tanımak, kuralı bilmek yerine hakemi satın alarak yöntem geliştirme gayreti içerisinde oldular. Çelme atma gayretinde oldular. Yani bir maç oynanırken devre arasında hakem değiştirdiler. Bütün yargılamalarımız bu şekilde yürüyor. Yargılamayı bile başka bir evreye taşıdılar, başka bir hukuksuzluk evresine taşıdılar.
Bütün bunları millet görüyor ve takip ediyor. Bizim önceliklerimizi de görüyorlar, onların önceliklerini de görüyorlar. Onların mutlu etmek istediği bir avuç insan; biz ise kimin oy verdiğine bakmadan milletimizi mutlu etme gayretinde olan insanlarız.
İşi ehline teslim etme özelliğimiz de buradan kaynaklanıyor. Bu nedenle kadrolarımızı oluştururken çok titiz davrandık. ‘Hâmil-i kart yakınımdır’ anlayışına asla ve asla başvurmadık. Liyakati ortaya koyduk. Bütün yol arkadaşlarımızı bu çerçevede yanımıza davet ettik. Gelebilenler oldu, gelemeyenler oldu. Gelenlerle çok güzel, bahsettiğim o işleri başardık.”
İmamoğlu’ndan Sazlıdere tepkisi: Kime sordun
İBB davasında savunmasını sürdüren Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonunun ekranına yansıtılan belge üzerinden Sazlıdere Barajı’nın içme suyu statüsünün değiştirildiğini belirterek karara tepki gösterdi. İmamoğlu, değişikliğin tek bir imzayla yapıldığını ve kararın İBB’den dört ay boyunca gizlendiğini öne sürdü.
İmamoğlu’nun şöyle dedi:
“Bu İstanbul'daki Sazlıdere Barajı'nın kanunsuz bir biçimde fonksiyon değişikliği yapılarak tek bir imzayla… Bakın, bir de bu imzayı dört ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gizlediler.
Bu, imzalandığı tarihten aylar sonra, biz tutuklanıp tutuklandıktan sonra Sazlıdere'de Kanal İstanbul ile ilgili konut projelerine başlandığında öğrendik ki böyle bir izin var.
Neyin izni bu? Sazlıdere Barajı'nın içme suyu statüsünden çıkartıyorum imzası. Bir Cumhurbaşkanı imzası. Diyor ki artık burası içme suyu kaynağı değildir.
Kime sordun? Hiç kimseye. Raporun var mı? Yok.
Peki sahibi kim? İSKİ. Devlet Su İşleri. Şu anda buraya böyle bir statü değişikliği kararı almıyor.
Biliyor musunuz, biz 30 yıllığına İSKİ'ye verilen Sazlıdere Barajı'nın her yıl borcunu ödüyoruz. Yani devletin akışını, hani diyoruz ya ‘Aksa yukarı aksa…’ Tam öyle bir şey işte. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa gitmiş yani.”
İmamoğlu: Bu davanın sebebi İstanbul modelinin başarısı
İmamoğlu, İBB davasındaki savunmasının üçüncü gününde, davanın siyasi olduğunu savunarak “Bu dosyada suç yok. Bu dosyada siyaset var. Sandık var, milletin bir iradesi var” dedi.
İmamoğlu, kendisi ve çalışma arkadaşlarının yolsuzluk iddiaları nedeniyle değil, İstanbul’daki imar rantına karşı çıktıkları için yargılandıklarını ileri sürdü. İBB’nin altı yılda 1600 kez denetlendiğini belirten İmamoğlu, bu denetimlerden aklanarak çıktıklarını söyledi.
Davanın arkasında İstanbul’da uyguladıkları belediyecilik anlayışının bulunduğunu savunan İmamoğlu, “Bu davanın altında yatan siyasi husumetin kökeni, İstanbul modelinin büyük başarısıdır. (...) İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır diyen zihniyetin, bunu kendine tehdit görmesinden dolayı ortaya çıkan bir husumetin, sürecin sonucudur bugünkü dava” diye konuştu.
İmamoğlu, belediyecilikte siyasi ayrım gözetmeden herkese eşit hizmet sunduklarını belirterek siyasetin amacının rakibin önünü kesmek değil, daha iyi hizmet üretmek olması gerektiğini söyledi. “Ben daha iyi yaparım, ben senden daha çok hizmet ederim anlayışıdır. Yoksa sen iyi yapıyorsun, ben senin ayağına çelme takarım anlayışı değildir” dedi.
"Bu korkaklık unutulmasın"
İmamoğlu savunmasında şöyle dedi:
"Çıktı Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli, "Yayınlayın" dedi, "Her şey ortaya çıksın" dedi. Hani hem de hakaret de etti bana yani. Masumiyet karinemi çiğnedi. Ama "Canlı yayını gösterin ortaya çıksın" da dedi yani. Hakkını veriyorum yine de. Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı "Hayırlı olur" dedi. Ne oldu hayırlı olur? Fos çıktı. Niye? Çünkü Ekrem konuşursa, bu duyulursa perişan oluruzu gördüler. Yazanlar bunu gördü yazanlar. Cesaret edemediler, korktular. 87 milyon insan canlı izleseydi bu dava ilk hafta biterdi, ilk hafta. İlk hafta biterdi. Bu korkaklık unutulmasın.
Bu salonda gece yarılarına kadar süren, 15 saati aşan duruşmalarda birlikteydik. Sabahın 7'sinden gecenin 2'sine kadar neredeyse bir mesai yaptık. Haftalarca temiz havaya çıkmadan burada davaları beraber gördük."
İmamoğlu: “Kanal İstanbul kötü bir emlakçı projesi”
İBB davasında canlı yayınlanan savunmasında Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini, imar rantını, deprem hazırlıklarını ve iddianameye yönelik eleştirilerini gündeme getirdi. İmamoğlu, Kanal İstanbul’un 135 milyon metrekare yeşil alanı, tarım arazisini ve orman alanını tehdit ettiğini söyledi.
2019’dan itibaren pazarlarda ve sokaklarda yurttaşlarla buluştuğunu söyleyen İmamoğlu, önceki dönemlerde İstanbul’un rant odaklı yönetildiğini savundu. İmar değişiklikleriyle belirli kesimlere kazanç sağlandığını öne süren İmamoğlu, kendi dönemlerinde ise okul, ibadethane ve yeşil alan ihtiyaçlarını gözeten bölge planları yaptıklarını belirtti.
Kanal İstanbul’u “kötü bir emlakçı projesi” olarak nitelendiren İmamoğlu, projeyle 2 milyonluk yeni bir nüfusun geleceğini, konutların kanalizasyonunun nereye aktarılacağının ise belli olmadığını söyledi. Sazlıdere ve Terkos barajları çevresindeki alanların da tehdit altında olduğunu belirtti.
İstanbul’daki askeri alanların yeşil alan ve kamusal donatı alanı olarak korunacağı yönündeki açıklamaları hatırlatan İmamoğlu, bu alanlarda yapılaşmaya gidilmesini eleştirdi. Deprem hazırlıkları için hükümete üç kez ortak çalışma önerdiğini ancak sonuç alamadığını da söyledi.
İmamoğlu, iddianameyi hazırlayanların istedikleri kişileri sanık yaptığını, bazı kişileri ise dosyanın dışında tuttuğunu öne sürerek, “İstediği kişiyi sanık yapıyor ve tutukluyor. İstediği kişiyi de hiç görmüyor, buharlaştırıyor” dedi.
İmamoğlu: Önceki dönemde 2 bin 278 parselde imar artışı yapıldı
İBB davasında savunmasını canlı yayında sürdüren Ekrem İmamoğlu, 2009-2019 arasında İstanbul’da 2 bin 278 parselde imar artışı yapıldığını, kendi yönetimlerinde ise bu sayının 69 olduğunu söyledi. İmamoğlu, kendi dönemlerinde imar artışına yönelik tek bir plan değişikliği yapılmadığını öne sürdü.
İmar değişikliklerinin kamu yararını göz ardı ettiğini savunan İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imar komisyonu emlak imar pazarlama ofisine dönüşmüştür” dedi.
İmamoğlu, önceki dönemdeki imar uygulamalarını “ağır bir kent suçu” olarak nitelendirerek kendi yönetimlerinde halkın ihtiyaçlarını, kamusal alanları ve altyapıyı önceleyen bir planlama anlayışı benimsediklerini söyledi.
İmamoğlu: Kent rantlarını yöneterek sermaye transferi yaptılar
İBB davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki imar değişikliklerini eleştirerek Tema Park ve Fikirtepe’yi örnek gösterdi. İmamoğlu, 2009-2019 döneminde 130 projede 85 milyar dolarlık rant oluştuğunu öne sürdü.
Tema Park’ın 2010’da İBB tarafından özel proje alanı ilan edildiğini ve bölgede 600 bin metrekarelik inşaat alanı oluşturulduğunu söyleyen İmamoğlu, Fikirtepe’de de emsalin 2,5’ten 4,5’e, 5,5’e ve 6’ya çıkarıldığını belirtti.
Yeşil alanların, sit alanlarının ve afet bölgelerinin imar rantı uğruna göz ardı edildiğini söyleyen İmamoğlu, şehir plancılarının tutuklanmasının tesadüf olmadığını savundu.
İmamoğlu, “Ben ve yol arkadaşlarım kent suçlarına engel olduk. Kentlerimizin sağlıklı ve güvenli gelişmesi için görevimizi yaptık. Onun için tutukladılar. Bu elbette tesadüf değil. Tercihin nedeni açıktır. Kent rantlarını yöneterek sermaye transferi yapan bir dönem içerisindeydik” dedi.
Projelerdeki iddialara yanıtlar
Vatan Caddesi’ndeki arazi alımını ve imar değişikliklerini örnek gösteren İmamoğlu, 130 projede yaptığı incelemeye göre imar değişiklikleriyle 85 milyar dolarlık rant yaratıldığını öne sürdü. İmamoğlu, “Söz konusu biz olunca yoktan var edilen yolsuzluk suçlaması, ama AK Parti dönemi olunca tamamı somut delillere dayalı yolsuzluk dosyalarının yok olması, buharlaşması” dedi.
İmamoğlu, kendi döneminden önceki belediye yönetimlerine ilişkin yolsuzluk iddialarını ve imar planı değişiklikleriyle oluştuğunu söylediği rantı anlattı. İmamoğlu, geçmiş dönem işlemleri hakkında hazırlanan dosyaların soruşturulmadığını savunarak, Vatan Caddesi’ndeki arazi alımını örnek gösterdi.
İmamoğlu, araziye ilişkin işlemleri, “Ticari konut imarı versin kurum, sonra bu imara göre değerleme yap. Sonra burayı İBB’ye sat. Para ödedikten sonra İBB imarı tekrar değiştirsin. Kendi arsasını değersiz hale getirsin. Böylece birilerine belediyenin kasasından 106 milyon doları ver ve yolla” sözleriyle anlattı.
İddialarının belgelere dayandığını söyleyen İmamoğlu, “İddia makamı 50 milyon dolar topladı, üst üste bir algı yaratmaya çalıştı. O dedi bu dedi. Bak sadece bir tane yerde [...] 106 milyon dolar kamunun yetkisini kullanarak milletin cebinden çalınmasını anlatıyorum” dedi.
İmamoğlu, geçmiş dönem dosyalarının sonuçsuz kaldığını, buna karşılık kendisinin ve çalışma arkadaşlarının tutuklu yargılandığını belirterek, “Planlı bir şekilde kamu aleyhine vurgun yapanlar serbest. Bunu ortaya koymak için bütün denetim kurullarıyla hareket geçen Ekrem İmamoğlu da Silivri’de. Ellerinde ne var? Sıfır” diye konuştu.
154 milyon liralık ödeme iddiası
İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinden hemen önce yapılmadığını söylediği bir iş için 154 milyon lira ödendiğini öne sürdü. İBB’de bilgi işlem alanındaki işin yapılmış gibi gösterildiğini belirten İmamoğlu, ödemenin 8 Nisan 2019’da, kendisine mazbatası verilmeden önce yapıldığını söyledi.
İmamoğlu, belediye çalışanlarının incelemede işin gerçekleştirilmediğini tespit ettiğini ve dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini belirtti. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiğini söyleyen İmamoğlu, bu kararda bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın raporunun etkili olduğunu öne sürdü.
Geçmiş dönem dosyalarının ele alınış biçimiyle kendisine yöneltilen suçlamaları karşılaştıran İmamoğlu, “Söz konusu biz olunca yoktan var edilen yolsuzluk suçlaması, ama AK Parti dönemi olunca tamamı somut delillere dayalı yolsuzluk dosyalarının yok olması, buharlaşması” dedi. İmamoğlu, bu durumu “Ahtapotun kolları” sözleriyle değerlendirdi.
“130 projede 85 milyar dolarlık rant oluştu”
İmamoğlu, savunmasında İstanbul’daki imar değişiklikleriyle yaratıldığını öne sürdüğü rantı da anlattı. İnşaat sektöründe çalıştığı döneme değinen İmamoğlu, imar hakkının üzerinde yapılaşmaya karşı olduğunu ve belediye başkanlığı döneminde bu alandaki uygulamaları incelettirdiğini söyledi.
İmamoğlu, 2007-2009 ile 2019 arasındaki dönemde 130 projeyi incelediklerini belirterek, hesaplamaya yalnızca imar değişiklikleriyle eklenen inşaat alanlarını dahil ettiklerini söyledi.
İmamoğlu, “Yapılan imar tadilatlarıyla, yani İstanbul halkına ait olan gökyüzüne sığdırdıkları binalarla, kamu binalarına fonksiyonlarını değiştirerek yaptıkları binalarla ekstra ne elde ettiler? Tam 85 milyar dolar” dedi.
Bu tutarın dönemin dolar kuru üzerinden hesaplandığını vurgulayan İmamoğlu, “Dolar bazında İstanbul 2-3 kat değerlendi. 85 milyar dolar soyulduk ey halkım, soyulduk. Sevgili İstanbullular, soyulduk” ifadelerini kullandı.
İncelemenin, imar planı değişiklikleri ve özel plan onaylarıyla kamu mülkiyetindeki alanların özel sermayeye devredildiğini öne sürdüğü projeleri kapsadığını belirten İmamoğlu, “Bu projeler imar plan tadilatları, özel plan onaylarıyla çoğunlukla kamu mülkiyetindeki donatı alanlarının özel sermayeye devredilmiş olan projelerdi” diye konuştu.
Şehrizar Konakları, Koru Florya ve 16/9 kulelerini örnek gösterdi
İmamoğlu, imar değişikliklerine ilişkin örnekler arasında Şehrizar Konakları, Koru Florya, Hattat Tower ve 16/9 kulelerini saydı.
Şehrizar Konakları’nın bulunduğu arazinin yapılaşmaya açılmasını eleştiren İmamoğlu, “Sit alanına ve Boğaz silüetine rağmen imara açıldı. Mahkeme defalarca iptal etti ama yine de ısrarla yapıldı o konaklar” dedi.
Koru Florya projesinin bulunduğu arazinin sağlık tesisi ve afet helikopter pisti olarak planlandığını, geçmişte hastane yapılması amacıyla devlete bağışlandığını söyleyen İmamoğlu, “Buna rağmen burası, bu kamu arazisi, 2009'da TOKİ'nin yaptığı planla tam 150 bin metrekarelik ticaret alanına çevrildi” ifadelerini kullandı.
Hattat Tower projesiyle ilgili de iddialarda bulunan İmamoğlu, Büyükçekmece’de bir belediye başkanının kendisine arsaların elinden nasıl alındığını anlattığını söyledi.
İstanbul’un tarihî silüetini etkileyen 16/9 kulelerini de hatırlatan İmamoğlu, “Tarihi silüetimiz rezil rüsva edildi. UNESCO uyarıldı” dedi.
İmamoğlu: “AK Parti dönemine ait üç dosyada 144 milyon dolarlık kamu zararı”
İmamoğlu, kendi döneminden önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine ilişkin teftiş dosyalarını anlattı. İmamoğlu, 33 dosyada toplam 2,5 milyar dolarlık yolsuzluk tespit edildiğini anlattı.
Başakşehir’deki askeri alanda bulunan arazi alımını, KİPTAŞ’ın Bahçeşehir’deki arsa alımını ve Vatan Caddesi’ndeki lunapark arazisinin satışını örnek gösterdi. İmamoğlu, bu üç dosyada toplam 144 milyon doları aşan kamu zararı oluştuğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada savunma yapan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi döneminden önceki belediye yönetimine ilişkin yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. İBB teftiş kurulu tarafından hazırlanan dosyalara dayandığını söylediği açıklamalarında, 33 dosyanın İçişleri Bakanlığı tarafından alındığını, 64 dosyada savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, 146 dosyayı ise farklı kurum ve kuruluşlara bildirdiklerini anlattı.
İmamoğlu, “Şimdi AK Parti döneminde, yani benim seçilmemden hemen önceki dönemde, burada gördüğünüz bütün dosyalar belgeli tespitli teftiş kurulumuzun denetim yapan, inceleme yapan ekiplerimizin somut bir şekilde tespit ettiği ve hakkında gerekli işlemi yaptığı dosyalardır. Bunların 33 tanesi listede var. Bu 33 tanesini niye ayırdık? Çünkü bu 33 dosya, ne yazık ki bizim gerekli işlemleri yapıyoruz ve bir kısmını da beyan ettikten sonra, bakınız bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadı. İçişleri Bakanı o dönem bu dosyaları bizden istedi, aldı, el koydu ve dedi ki bunları ben soruşturacağım. Bizim soruşturmamıza hukuki tarafıyla gerekli şikayetleri yapmamıza engel oldular” dedi.
Dosyaların dağılımını da açıklayan İmamoğlu, şöyle devam etti:
“64'ü savcılığa suç duyurusunda bulunduklarımızdır. 146'sı ise farklı kurum ve kuruluşlara, farklı kurum ve kuruluşlara şikayetlerini yaptığımız, bildirdiğimiz dosyalardır. Bakın sadece 33 dosyanın, somut 33 dosyanın bedeli 2,5 milyar dolardır. Burada kur hesapları yanlış olabilir çünkü bu tablolar üç-dört ay öncesi o yayınlanmayan kitabımla ilgili hazırladığımız birtakım sayılardı. Ne yazık ki Türkiye'de kur da değişiyor, borsa çöküyor, bir sürü şey yaşanıyor. Yani orada 115 milyar rakamı, belki de bugün artık 125 milyar olmuş olabilir.”
İmamoğlu, söz konusu dosyaların delil karartma ve kaçırma girişimlerine rağmen hazırlandığını öne sürerek, “Şimdi delil karartmalara ve kaçırmalara rağmen ben burada dedikoduyu değil somut delili bulduğumuz yolsuzlukların bu tablosunu sizinle paylaşıyorum. Tekrar ifade edeyim, İçişleri Bakanlığı, tüm teamüllerine aykırı olarak daha önce hiç görülmemiş şekilde İBB müfettişlerimizce görülen dosyalara el koydu” diye konuştu.
Dosyaların bir bölümünde kovuşturmaya yer olmadığı kararları verildiğini, bazılarının ise zamanaşımına uğradığını söyleyen İmamoğlu, “2,5 milyar dolarlık yolsuzluğu ispat eden dosyalara keyfi şekilde bakanlıkça el konulması ve sümen altı edilmesi, uyduruk bilirkişi raporları dayanak yapılarak ya da savcılıklarca ne yazık ki büyük bir kısmı zaman aşımına uğratılarak, böyle patır patır patır kovuşturmaya yer yok kararlarının verilmesi kurumsal ve ahlaki çürümedir, yozlaşmadır, keyfiliğin zirvesidir” dedi.
İmamoğlu, kendi döneminde yapılan işlemler nedeniyle kendisinin ve çalışma arkadaşlarının tutuklu yargılandığını belirterek, “Yani bu dediğim şeyler son 3 yıl, 3,5 yıl içinde yapılan işler. Beni ve yol arkadaşlarımı da ifade ettiğim gibi hiçbir delil olmadan tutuklu yargılamaya devam ediyorlar. Milletimiz bu ikiyüzlülüğü kesinlikle görüyor, birkaç hususuyla birlikte de somut olarak size göstereceğim” ifadelerini kullandı.
Başakşehir’deki askeri alana 13,5 milyon dolar ödendiğini söyledi
İmamoğlu, anlattığı dosyalardan ilkinin 2016’da Başakşehir’de bulunan askeri alan niteliğindeki bir taşınmazın kamulaştırılması olduğunu söyledi. Taşınmazın 24 Ekim 2016’da, dönemin kuruyla 13,5 milyon dolar karşılığında İBB tarafından satın alındığını belirten İmamoğlu, teftiş raporunda yer alan tespitleri şöyle aktardı:
“Bu çok enteresan, bu çok enteresan. Yani niye enteresan biliyor musunuz? 24 Ekim 2016 tarihinde, Başakşehir'de, askeri alan niteliğinde bir özel mülk. O günün kuruyla, 13,5 milyon dolar karşılığı bedelle İBB tarafından satın alınıyor, kamulaştırılıyor. Bakın askeri alanın içinde. Hemen şu alt köşede, yani ben buradan gösterme imkânım yok ama alt köşede yeşilin içerisinde kırmızı bir şekilde içine o kırmızı taralı alanın konduğu arazi kamulaştırılıyor.
“Müfettiş raporunda, söz konusu taşınmazın, doğrudan temin yoluyla satın alındığı, taşınmaz malikleri vekilinin, ne kadar başarılı bir vekili var, eski AK Parti Maltepe İlçe Başkanı olduğu, isimleri vermiyorum isterse medya temin eder raporundan, taşınmaz bedelinin doğrudan onun hesabına gönderildiği, söz konusu taşınmazın imar planlarında askeri stratejik alan olarak fonksiyonlandırılmış olduğu, bu haliyle de Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir hizmetinde kullanılmasının mümkün olmadığı…”
İmamoğlu, İBB’nin askeri birliği veya bu alanı kullanmayı gerektiren bir sorumluluğu bulunmadığını belirterek, “Yani ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7 yıldır başkanıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin askeri bir birliği yok. Yani öyle bir gücü yok, kuvveti yok, öyle bir sorumluluğu yok. Askeri stratejik alan diye görünen yer kamulaştırılıyor” dedi.
Taşınmazın değerinin beş yıl sonra yeniden incelendiğini anlatan İmamoğlu, 2021’de yapılan gayrimenkul değerleme çalışmasında arazinin değerinin 13 milyon 350 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Bu tutarın o günkü kurla yaklaşık 2 milyon dolara karşılık geldiğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Özetle, İBB AK Parti yönetimi tarafından 13,5 milyon dolara alınan arazinin gerçek değeri 2 milyon dolar olduğu çıkıyor hem de 5 yıl sonra. Kamu zararı somut olarak 11,5 milyon dolar. Bakın, öyle o şunu dedi, bu bunu dedi, o getirmiş, o almamış, verdim, aldım, aldın, almadın değil. Bakın somut. 11,5 milyon dolar.”
İmamoğlu, kamulaştırma işlemini “Resmen kamunun kasasından hırsızlık yapılmış. Hırsızlık yapılmış. Başka bir tarifi yok” sözleriyle değerlendirdi.
KİPTAŞ’ın arsa alımında dört günde 27 milyon dolar kâr edildiğini öne sürdü
İmamoğlu’nun ikinci örneği, AKP döneminde KİPTAŞ’ın Bahçeşehir’de satın aldığı arsa oldu. İmamoğlu, İBB müfettişlerinin raporuna göre KİPTAŞ’ın arsayı rayiç bedelin üzerinde satın aldığını ve işlemin yaklaşık 50 milyon dolarlık zarara yol açtığının tespit edildiğini söyledi.
İmamoğlu, arsanın önce bir firmadan başka bir firmaya 49,5 milyon TL’ye satıldığını, ardından yalnızca dört gün sonra KİPTAŞ’a 130 milyon TL’ye devredildiğini anlattı.
“Meselenin bir başka boyutu; yani işin gerçekten şeytana pabucunu ters giydirecek yanı ise Bahçeşehir'deki arsanın bir firmada, isimlerini burada okumuyorum, bir firmada başka bir esas sahibinden 7 Ocak 2016 tarihinde, 7 Ocak 2016 tarihte 49,5 milyon bedelle, TL, 49,5 milyon TL bedelle, İBB'yle yani KİPTAŞ'la ilişkiye geçecek olan bir başka firmaya satılıyor.
“Satılıyor, satın alıyor bu firma. Aynen yeri satan alan bu firma, sadece 4 gün sonra bakın, sadece 4 gün. 3 ay, 5 ay yani bir para kazanacak bir proje, hani olsa 5 ay deriz ki biraz bir şeyler yaptı da bir emeği var. Sadece 4 gün sonra, 11 Ocak 2016 tarihinde, 4 gün üzerinde tuttuğu bu araziyi tam 130 milyon liraya... Bakın 45 milyon alıyor, 49,5 milyon alıyor, 130 milyon TL'ye KİPTAŞ'a satıyor.”
İmamoğlu, aradaki farkın 2016 yılı itibarıyla 81 milyon TL, o günkü kurla yaklaşık 27 milyon dolar olduğunu belirterek, “Burada dikkatimi çekmek istediğim şu: Satın alan, aldırılan firma, yalnızca 4 gün sonra 2016'nın parasıyla tam 81 milyon lira kâr ediyor. O günün güncel kuruyla 27 milyon dolar... Bakın 27 milyon dolar. Yani bir firma araziyi alıyor, sadece 4 gün sonra neredeyse 3 katına araziyi satıyor” dedi.
Arsanın KİPTAŞ gibi gayrimenkul alanında uzman bir kuruma satıldığına dikkat çeken İmamoğlu, “Ve kime satıyor? İBB'ye. Yani İBB, KİPTAŞ, ki KİPTAŞ'ın kasları çok güçlüdür, gayrimenkulü bilir, bölgeyi bilir, araziyi bilir. KİPTAŞ'a bu zeki kişi, bu kurnazlar bayağı göstere göstere kazık atıyor, 27 milyon doları da cebine indiriyor” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, müfettişlerin hazırladığı raporun 8 Mart 2021’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ise 14 Ağustos 2024’te kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini söyledi. İtirazlarının da sonuçsuz kaldığını belirten İmamoğlu, “27,5 milyon dolar KİPTAŞ’a kazık atıyor. Yani burada Genel Müdürümüz burada, Ali Kurt. 1,5 milyar borçla aldığı kurumu, artık kasasında milyarlarca lira parası olan bir KİPTAŞ var ediyor. KİPTAŞ'ın düşürüldüğü durum bu. Burada da Ali Kurt tutuklu” dedi.
Vatan Caddesi’ndeki lunapark arazisi için 106 milyon doları aşan kamu zararı iddiası
İmamoğlu, üçüncü örnek olarak İstanbulluların Vatan Caddesi’nde lunapark olarak bildiği araziyi anlattı. İBB’nin bu araziyi 2017’de Metal Yapı’dan yaklaşık 430 milyon TL’ye, dönemin kuruyla 119 milyon dolara satın aldığını söyleyen İmamoğlu, şirketin araziyi 2011’de Fatih Belediyesi’nden 13 milyon dolara aldığını belirtti.
İmamoğlu, arsanın satın alınmasının ardından imar planlarında değişiklik yapıldığını, arazinin değerinin bu yolla artırıldığını öne sürdü.
“İBB tarafından 2017 yılında yaklaşık 430 milyon liraya, İBB tarafından 2017 yılında 430 milyon TL'ye o zamanın kuruyla 119 milyon dolara Metal Yapı'dan satın alıyor burayı. Bu firmanın 2011 yılında, 2011 yılında burayı Fatih Belediyesi’nden alırken ödediği para 13 milyon dolar. Sadece 25 milyon lira.
“Bakın 2011'de 13 milyon dolara alıyor firma. 2017 yılında 119 milyon dolara satıyor. Ama konu bu kadar kısa değil. Bu firma burayı Fatih Belediyesi’nden aldıktan sonra çok ilginç yani pabucu ters giydirmenin daniskası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce imar planları değişikliği yapılarak, arazi arazinin değerlenmesi sağlandı. Yani burası bir lunapark arazisiyken imarlı hale getiriliyor.”
İmamoğlu, şirket yönetim kurulu başkanının idarenin evrak kayıtlarında bulunan iki dilekçesine de dikkat çekti. Dilekçelerde, şirketin satıştan elde edeceği parayı nerelerde kullanacağının ve işlemlerin Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda kararlaştırıldığının yazdığını söyledi.
İmamoğlu, “Sürecin planlı bir şekilde yürütüldüğünü firmanın yönetim kurulu başkanının idarenin evrak kayıtlarında var olan iki dilekçesinden anlıyoruz. Nüshalar orada. Bu dilekçelerde, firmanın alacağı parayı nerelerde kullanacağı ve bu işlemlerin Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılan görüşmeler neticesinde kararlaştırıldığı belirtiliyor. Evrakta var yani dilekçede yazıyor. Duyum değil yani belgeyle anlatıyorum size” dedi.
Teftiş çalışmaları sürerken dosyanın İçişleri Bakanlığı tarafından alındığını söyleyen İmamoğlu, 2021’de yaptırılan değerleme çalışmasında taşınmazın İBB tarafından satın alındığı tarihteki değeriyle piyasa değeri arasındaki farkın 106 milyon doları aştığının belirlendiğini öne sürdü.
“Yani Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde, firmanın Fatih Belediyesi'nden 13 milyon dolara satın aldığı taşınmaz, İBB'ye 119 milyon dolara satılmış. Kamu zararı ve vurgunun toplamı 106 milyon dolardan fazla. 106 milyon dolardan fazla” diyen İmamoğlu, arazinin önce lunapark ve yeşil alan niteliğinde olduğunu, daha sonra imarının değiştirildiğini ve satışın ardından yeniden eski imarına döndüğünü söyledi.
İmamoğlu, “Daha kötüsü ne biliyor musunuz? Burası şu anda yine eski imarına dönmüş durumda. Yine eski imarına dönmüş durumda. Böyle bir soygun olamaz” dedi.
“Devletin kasasından para çıkıyor mu, çıkmıyor mu?”
İmamoğlu, üç örnekte anlattığı işlemlerin duyumlara değil, belge ve teftiş raporlarına dayandığını vurguladı. Vatan Caddesi’ndeki arazi için öne sürdüğü kamu zararı iddiasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yolsuzluğa ilişkin yaptığı bir açıklamayla karşılaştırdı.
İmamoğlu, “Bakınız tekrar ediyorum. Mış, muş yok. Duymuştum, duyum, beyan yok. Kamunun kasasından beytülmalden, beytülmalden, kamunun kasasından, milletin parasından 106 milyon dolar. Burada da iddia makamı 50 milyon dolar topladı üst üste bir algı yaratmaya çalıştı. O dedi bu dedi. Bak sadece bir tane yerde kasada o şey değil ha, yani mühür bulunan Gaziosmanpaşa Belediyesi kasası değil bu. Bu devletin kasası, milletin hazinesi kasadan 106 milyon dolar kamunun yetkisini kullanarak milletin cebinden çalınmasını anlatıyorum size. Sadece bir örnek. Vatan Caddesindeki lunapark arazisi” diye konuştu.
Erdoğan’ın 17-25 Aralık sürecinde başbakanken yaptığı açıklamayı hatırlatan İmamoğlu, şu sözleri aktardı:
“Sayın Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık sürecinde Başbakan iken ne demişti hatırlayın: ‘Yolsuzluk denildiğinde ben şunu anlarım. Devletin kasasından para çıkıyor mu, çıkmıyor mu?’ Tekrar ediyorum. ‘Yolsuzluk denildiğinde ben şunu anlarım. Devletin kasasından para çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Eğer devletin kasasından para çıkmıyorsa buna yolsuzluk diyemezsiniz.’ Alın size devletin kasasından çatır çatır hem de öyle basit paralar değil. Listenin altında 2,5 milyar dolar yazıyor. Bu sadece 33 dosya.”
İmamoğlu, anlattığı dosyalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek, “Buna ne diyecek merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Bizzat kendi onayıyla, İBB'nin kasasından, öyle anlatıyor çünkü dilekçede yazıyor ha, Sayın Cumhurbaşkanı onayıyla diyor. Bizzat onayıyla İBB'nin kasasından 106 milyon dolardan fazla para çıkıyor” dedi.
İmamoğlu, konuşmasının sonunda, “Böyle bir arsızlık, böyle bir yağmacılık tarih yazmamıştır” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu savunmasına yağışlarda yaşamını yitirenleri anıp başladı
İBB davasında savunmasına başlayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve çevre illerde etkili olan yağışlarda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığının 2024’ten bu yana dört kez el değiştirmesine değinen İmamoğlu, “Yargı eliyle siyaseti dizayn etme gayretinin, muhalefeti baskı altına almak, hatta devlet dışı bırakmak müdahalesinin tezahürü dün yine bir Türkiye Belediyeler Birliği seçimine sebep oldu” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, savunmasına İstanbul ve çevre illerde etkili olan yağışlarda hayatını kaybedenleri anarak başladı. Can kayıplarının üçe yükseldiğini öğrendiğini belirten İmamoğlu, kayıp kişilerin bulunmasını diledi.
Her afetin devlet kurumlarına sorumluluklarını hatırlatması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Her afet aslında sorumluluğumuzu bize hatırlatıyor. Her afet, millet adına devletin her kurumunun birlikte çalışmak, birlikte üretmek, senkronize bir biçimde halkına hizmet etme sorumluluğunu taşıdığını bize hatırlatmalı. Devlet kurumunun, devlet kurgusunun yapısı başka; hükümet, siyaset, partiler başka alanlarda konumlanıp o devlet kurgusu içinde görev aldığında bir bütüne dönüşmeyi sağlayabilmeli.”
İstanbul’da hayatını kaybedenler arasında 14 yaşındaki bir çocuk ile 32 yaşındaki bir gencin de bulunduğunu belirten İmamoğlu, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. AK Parti Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi’nin vefatı nedeniyle de ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı mesajı iletti.
“TBB başkanı 1,5 yılda dördüncü kez seçildi”
İmamoğlu, savunmasının devamında Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki (TBB) başkanlık değişimlerine değindi. 2024 yerel seçimlerinden sonra kapsayıcı bir yönetim modeli oluşturduklarını ve farklı partileri yönetime davet ettiklerini söyleyen İmamoğlu, TBB başkanlığının 2024’ten bu yana dört kez el değiştirdiğini belirtti.
İmamoğlu, “Burada bulunmamızın, yargı eliyle siyaseti dizayn etme gayretinin, yargı eliyle muhalefeti baskı altına almak, hatta devlet dışı bırakmak müdahalesinin, kötü mücadelenin, kötü aklın tezahürü dün yine bir Türkiye Belediyeler Birliği seçimine sebep oldu” dedi.
2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı dışındaki partileri yönetime davet ettiklerini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Halkımız da biliyor ki hakkıyla Türkiye’nin birinci partisi olup birçok belediyeyi kazanan bizler ve yerel yönetim arkadaşlarımız kapsayıcı bir modelle bütün partileri davet ederek bir seçim tavrımız olmuştu. Sadece Cumhur İttifakı ‘Biz katılmayız, rakip çıkaracağız’ dediler. Onun dışındaki bütün partileri yönetimimize alarak yönetim hazırladık ve bu şekilde geleceğimizi tebliğ etmiştik. Ben Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmiştim.”
TBB başkanlığı dört kez el değiştirdi
İmamoğlu, 19 Mart sürecinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın TBB Başkanı seçildiğini, Karalar’ın tutuklanmasının ardından tahliye edilmesine rağmen görevine dönemediğini söyledi. Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkan seçildiğini belirten İmamoğlu, Seçer’in de geçen hafta operasyonla görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.
İmamoğlu, son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin TBB Başkanı seçildiğini belirterek, “Dördüncü kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli arkadaşımız Ayşe Ünlüce dün yine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi” dedi.
İmamoğlu şunları söyledi:
"Yani aslında bunun tarifi şu: Türkiye'deki hükümet, yargı eliyle ben sizi görevinizden almak için her şeyi yapacağım diyor. Türkiye'deki muhalefet de ben sonuna kadar demokrasi adına, milli irade adına direneceğim diyor. Yani ortada bir yargı saldırısı var, karşısında da milli iradenin büyük bir dayanışması ve direnişi vardır. Bu direniş karşılığıdır dün yapılan Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimindeki sonuç. Bunu böyle okumalıyız.
Dolayısıyla Türkiye'deki muhalefetin, muhalif düşüncenin, muhalif kurumların, kuruluşların, sivil toplumun bir arada durması artık siyasi saikle bir yol haritası değildir. Türkiye'de cumhuriyeti, demokrasiyi korumak ve yeniden var etme mücadelesidir. Adaleti yeniden inşa etme mücadelesidir. O bakımdan hayatidir. Bu çerçevede Ayşe Hanım'ı tekrar tebrik ediyorum."
Duruşma 12.04'te başladı
Duruşmayı takip etmek üzere İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şeref Olgun ve İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Dem Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Yeşil Sol Parti Ahmet Asena DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya salona geldi. Ayrıca Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul il başkanı Özgür Çelik de takip ediyor.
Yurttaşlar, "Foncular içeri, başkanlar dışarı" diye slogan atıyor.
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