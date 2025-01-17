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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 15:22
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 15:26
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İmamoğlu: Bir sabah vakti sizin de kapınızı çalarlar

İmamoğlu, “Sakın kimse ‘Bu bana olmaz’ demesin. Bugün yandaş gibi görünenler dahi bir gün çıkarlarına ters düştüğünde bir sabah vakti kapıları çalınır. Bu kadar hukuksuzluğun ve itibarsızlaştırmanın olduğu bir dönemde kimse güvende değildir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklama yaparken görülmektedir. İmamoğlu'nun çevresinde çeşitli medya mensupları ellerinde mikrofonlarla kendisine sorular yöneltmekte. Mikrofonlarda farklı medya kuruluşlarının logoları yer alıyor. İmamoğlu, koyu renk bir mont giymiş ve ciddi bir ifade ile konuşuyor. Arkasında farklı kişiler yer almakta ve açık bir alanda oldukları görülüyor. Kamera ve mikrofonların yoğunluğu, bir basın açıklaması veya röportaj sırasında çekilmiş bir anı yansıtıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Beylikdüzü’nde Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yargı sürecine yönelik eleştirilerini dile getirerek adalet ve hukuk vurgusu yaptı.

“Adalet mumla aranıyor”

İmamoğlu, adalet sisteminin siyasallaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bugün adaleti bu ülkede mumla arıyoruz. Ancak unutulmamalı ki, bu kötülükleri yapan, kul hakkını yiyen herkes hem bu dünyada hem de öbür dünyada büyük bir hesap verecek. Yaradan’ın huzurunda dua ediyorum: Allah, bu ülkeyi adaletsiz uygulamalardan, hak, hukuk ve adalet duygusunu kaybetmiş yöneticilerden korusun.”

Rıza Akpolat ve Ahmet Özer'e yapılan muamele

İmamoğlu, Akpolat ve Özer'in tutuklanma süreçlerini eleştirerek şunları söyledi:
“Pazartesi sabahı, henüz gün doğmadan yapılan bir şafak operasyonuyla, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın evine baskın yapıldı. Evde bulunamayınca babasının yanına gidildi, Edremit’te gözaltına alındı ve 72 saat boyunca nezarette bekletildi. Tek bir ifadesi alınmadan, adliyeye sevk edildi ve nihayetinde tutuklandı. Esenyurt’tan Ahmet Özer hocamız da benzer bir süreç yaşadı. Gecenin köründe evinden alınıp, cezaevine kondu.”

“Cumhurbaşkanı bu süreçleri en iyi bilen kişidir”

Adalet mekanizmasındaki çifte standardı vurgulayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki yargılanma sürecine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sayın Cumhurbaşkanı, 90’lı yıllarda yargılandı. Ancak o dönemde mahkemeye elini kolunu sallayarak gitti ve aynı şekilde geri döndü. Bugün ise insanlar şafak vakti evlerinden alınıyor, yargılanma süreçleri itibarsızlaştırma aracına dönüştürülüyor. 25-30 yıl öncesinin adaletini bile arar hale geldik. Bu, Türkiye’nin çok kötü bir durumda olduğunun göstergesidir.”

“Kimse, bu bana olmaz demesin”

Siyasette hukukun araçsallaştırılmasına karşı herkesi uyanık olmaya çağıran İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Sakın kimse ‘Bu bana olmaz’ demesin. Bugün yandaş gibi görünenler dahi bir gün çıkarlarına ters düştüğünde bir sabah vakti kapıları çalınır. Bu kadar hukuksuzluğun ve itibarsızlaştırmanın olduğu bir dönemde kimse güvende değildir.”

Rıza Akpolat ve ihaleler üzerine

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik suçlamalarla ilgili de konuşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Rıza Akpolat’ın çete kurduğu iddiasıyla yargılandığı söyleniyor. Ancak bu çete kurduğu iddia edilen kişi, Türk Hava Yolları ve Yargıtay gibi kamu kurumlarıyla iş yapmış. Bu kurumlara yönelik hiçbir işlem yapılmıyor ama belediye başkanı suçlanıyor. Eğer kusur ya da hata varsa, yargılama usulüne uygun yapılmalı. Ancak yargılamanın siyasallaştırılması kabul edilemez.”

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(EMK)

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