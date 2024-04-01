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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 01:23
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 01:34
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SARAÇHANE'DE ZAFER KONUŞMASI

İmamoğlu: Bir kişinin vesayeti bitmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 1 milyondan fazla oy farkıyla seçimin kazananı oldu.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İmamoğlu: Bir kişinin vesayeti bitmiştir
Fotoğraf: Murat Ongun/X

Ekrem İmamoğlu, gün boyu Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda seçim sonuçlarını takip ederken, sandıkların açılması ve resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinin ardından Saraçhane’deki İBB binası önüne geldi.

İmamoğlu Saraçhane’de yüz binlerce yurttaş tarafından “Türkiye laiktir laik kalacak”, “İmamoğlu ile tam yol ileri” sloganlarıyla karşılandı.

“Ceketi çıkar kolları sıva” sloganları sonrası İmamoğlu ceketini ve kravatını çıkardı.

“Bu seçimin kaybedeni yok”

İmamoğlu’nun zafer konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul kazandı, 16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Biliyorsunuz değil mi? Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul’a hayırlı olsun.

Bu şehrin en ön saflarındaki mini minnacık çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu kentin pırlanta gibi gençlerine hayırlı olsun. Bu şehrin annelerine, kadınlarına, bu şehrin beyefendilerine, emeklilerine hayırlı olsun.

Bu şehre değer katan, bu şehrin çeşitliliğine, bütün insanlarına, bu şehrin inançlarına, bu şehrin kadim kültürüne, bu şehrin kadim dillerine, bu şehrine kadim her duygusuna hayırlı uğurlu olsun.

“Bu şehrin Kürtlerine hayırlı olsun”

"Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliğine, her ferdine, her inancına, Alevisine, Şafisine bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, Çerkes’ine, her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.

Bu şehrin inançlarına, Hristiyan’ına, Musevi’sine, Ermeni’sine, Süryani’sine hayırlı olsun.

Sevgili hemşerilerim bizim inancımızda ta Osmanlı’dan Cumhuriyet’e insan ayırt etmek yok. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet’in emaneti. Ruhu şad olsun. O, bu şehirde yaşayan her insanın gönlünü fethetti. Onun için bir çağ kapadı, bir çağ açtı.

Biz de bu seçimle birlikte 2019’dan bu yana birçok kötülüğü israfı bir kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilmesini yok ettik. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu.

"16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum"

"Bu başarıya değer katan, bu yolculuğun en güçlü şekilde birlikte tasarlayan, vesile olan Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Onun nezdinde bütün yöneticilerine, milletvekillerine, aynı zamanda parti meclisi üyelerine teşekkür ediyorum.

İstanbul’da tek bir oyumuza zeval gelmemesi için güçlü il koordinasyonunu yapan il başkanımız Özgür Çelik’e de teşekkür ediyorum. İstanbul’un on binlerce gönüllüsüne teşekkür ediyorum.

Ve emektar, cefakâr İstanbul gönüllülerin yanı sıra bu başarıda emek harcayan, aynı zamanda güçlü bir İstanbul İttifakı var. Bu seçimde halkın ittifakı olduğu bu ittifakı sandıkta kuran burada onu paylaşan 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum."

Bu seçim sonuçları ne mesaj verdi? Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'na ne mesaj verdi? Bizler şunu anladık. Siz İstanbul olarak bize dediniz ki 'İstanbul’da israf dönemi bitti, tasarruf dönemi başladı.' Partizanlık bitti, partizanlık yok. 'Liyakatsizlik yok, dayanışmacı halkçı belediyecilik var ve bu anlayış kazanmaya devam edecek' dedi seçmen. Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek."

“Kanal bitti, İstanbul yaşayacak”

“Seçilen seçilene zulüm yapamaz. Vesayet kuramaz. Seçmen bize bunu dedi. Ne dediniz? ‘Kanal yok, İstanbul var.’ Kanal bitti, İstanbul yaşayacak.

Mertçe, adilce mücadele var demiştir. Belediyeye ait kurumların yapısını değiştirerek çözümleri engelleme yok. İstanbullunun her sorununda ortak çalışma, ortak amaç var.

Siz mesajınızı verdiniz. İstanbul'da millet 'Ben barıştan yanayım, huzurdan yanayım' dedi. İstanbul mesajını verdi. Millet talimat verir, bir kişi talimat vermez. Bugün bir kişinin vesayeti bitti. Millet kazandı bugün."

(EMK)

Seçim 2024 31 mart yerel seçimleri ekrem imamoğlu İBB Saraçhane İBB
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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