İmamoğlu Beylikdüzü davasından beraat etti

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Davada, İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmişti. Ancak mahkeme, beraat kararında sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti.
Kararın ardından, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şu paylaşım yapıldı:
“Ne kumpaslarınız ne tezgâhlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…”
(EMK)