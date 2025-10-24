ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 19:05
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 19:08
1 dk Okuma

İmamoğlu Beylikdüzü davasından beraat etti

“Ne kumpaslarınız ne tezgâhlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu Beylikdüzü davasından beraat etti

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Davada, İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmişti. Ancak mahkeme, beraat kararında sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti.

Kararın ardından, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Ne kumpaslarınız ne tezgâhlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP yolsuzluk
ilgili haberler
"CASUSLUK" SORUŞTURMASI
İmamoğlu: Şeytanın bile aklına gelmez
24 Ekim 2025
/haber/imamoglu-seytanin-bile-aklina-gelmez-312849
Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
24 Ekim 2025
/haber/dilek-imamoglundan-casusluk-tepkisi-roma-yi-da-ekrem-yakti-312848
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
İmamoğlu faces espionage probe, journalist detained
24 October 2025
/haber/imamoglu-faces-espionage-probe-journalist-detained-312837
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-casusluk-sorusturmasi-312832
"KORKAKLARDAN KORKMUYORUZ"
İmamoğlu savunma yapmadı, bir sonraki duruşma 8 Aralık'ta
20 Ekim 2025
/haber/imamoglu-savunma-yapmadi-bir-sonraki-durusma-8-aralik-ta-312708
İmamoğlu davası: Tutuklu avukat Pehlivan SEGBİS ile duruşmaya katılamayacak
20 Ekim 2025
/haber/imamoglu-davasi-tutuklu-avukat-pehlivan-segbis-ile-durusmaya-katilamayacak-312693
İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davası düştü
18 Ekim 2025
/haber/imamoglunun-savcilara-hakaret-davasi-dustu-312674
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"CASUSLUK" SORUŞTURMASI
İmamoğlu: Şeytanın bile aklına gelmez
24 Ekim 2025
/haber/imamoglu-seytanin-bile-aklina-gelmez-312849
Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
24 Ekim 2025
/haber/dilek-imamoglundan-casusluk-tepkisi-roma-yi-da-ekrem-yakti-312848
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
İmamoğlu faces espionage probe, journalist detained
24 October 2025
/haber/imamoglu-faces-espionage-probe-journalist-detained-312837
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-casusluk-sorusturmasi-312832
"KORKAKLARDAN KORKMUYORUZ"
İmamoğlu savunma yapmadı, bir sonraki duruşma 8 Aralık'ta
20 Ekim 2025
/haber/imamoglu-savunma-yapmadi-bir-sonraki-durusma-8-aralik-ta-312708
İmamoğlu davası: Tutuklu avukat Pehlivan SEGBİS ile duruşmaya katılamayacak
20 Ekim 2025
/haber/imamoglu-davasi-tutuklu-avukat-pehlivan-segbis-ile-durusmaya-katilamayacak-312693
İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davası düştü
18 Ekim 2025
/haber/imamoglunun-savcilara-hakaret-davasi-dustu-312674
Sayfa Başına Git