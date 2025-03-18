İmamoğlu: Artık demokratik bir yarış söz konusu değil. Tek meşruiyet var o da milletin gücünün ortaya çıkması"

İmamoğlu, ‘iptal’ kararıyla ilgili ilk açıklamasını, misafir olduğu Kağıthaneli Turhan Ailesi’nin evindeki iftarın ardından yaptı.

"Bu ülkede herkesin kazanılmış hakları tehlike altında"

“Üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok” diyen İmamoğlu, “Ama ateşten mal kaçırır gibi; savcılığın aşırı baskıları, yazıları, komedi komedi geliş gidişler, yazılar, baskılar, Ankara'dan aramalar vesaire… Açıkçası, bugün diplomanın iptali falan umurumda değil. Çok önemli ama, esas umurumda olan ne biliyor musunuz? Artık bu ülkede, herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu ülkede, bu toplumun, herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl, bu milleti gerçekten tehdit eden bir akla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı… Her şeyi elimizden alabilirler.” dedi.

"Tek meşruiyet var: Milletin gücünün ortaya çıkması"

“Bundan sonra, milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümümüz yok bizim” diyen İmamoğlu, “Tek meşruiyet var; o da milletin gücünün ortaya çıkması. Ve bunun için büyük bir çaba göstereceğiz. Yani değil hukuk, kanun devleti bile olmayan bir yerde, artık demokratik bir yarış söz konusu değil. Yani bu manada bunları gerçekten bir Ramazan sofrasında bize neyi konuşturuyorlar? Bir kul hakkı yediler. Bu kararın altına imza atan insanlar, toplasanız 50 kişi, 100 kişi. En tepesindekinden ona yardımcı olan kişilerine varıncaya kadar, yargıdan üniversiteye; 50 kişi, 100 kişi. Ama 100 kişi, bütün bir ülkedeki, bu ülkenin namuslu, ahlaklı savcılarını da yargıçlarını da mesleklerini de yerle bir ettiler. Adalet duygumuzu da yerle bir ettiler.” şeklinde konuştu.

"Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim"

İnsanların haysiyet, onur, namus ve adalet için yaşadığına vurgu yapan İmamoğlu, "[...] Kendimi milletime emanet ediyorum." dedi. "Ne yapacaksın" diye soranlara, "Vallahi aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim yani, aslanlar gibi. Asla geri durmak yok. Bugüne kadar bin koşuyorsam, bundan sonra milyon koşacağım. Tahmin edemeyecekler cesaretimi, duruşumu ve inancımı." yanıtını verdi.

"Yapılanın muhatabı artık Ekrem değildir, milletimizdir"

İmamoğlu, "Bu ülkenin adaletsizliği hafızasından sileceğimiz bir sistemi, bu ülkede inşa edeceğiz. Bu yapılanın muhatabı, artık Ekrem değildir. Bu yıl yapılanın muhatabı, milletimizdir. Kazandığınız, elde ettiğiniz ne varsa tehlike altındadır. Allah bu milleti korusun. Bu milleti koruyacak, muhafaza edecek düzeni ve sistemi kurma konusunda var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Turhan Ailesi’nin evinden ayrılan İmamoğlu, kendisinin orada olduğunu duyan mahalleliler ve gençlerin sevgi gösterileriyle karşılandı. İmamoğlu’na destek veren vatandaşlar, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” diye tezahürat yaptı.

(AEK)