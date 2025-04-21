İmamoğlu Almanya'ya seslendi: "Türkiye Erdoğan'dan büyüktür, Eurofighter kararını geri alın"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya hükümetine, Türkiye'ye 30 Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını kendisinin tutuklanmasını gerekçe göstererek askıya alma kararını geriye alması için açık çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya basınında Türkiye'ye aralarında Almanya'nın da olduğu dört Avrupa ülkesinin ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının teslimatının İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gerekçe gösterilerek askıya alındığı duyurulmuştu

Almanya hükümeti AFP'nin haberle ilgili sorularına yönelik yorumda bulunmayı reddetmişti. Hükümet Sözcüsü "Genel bir kural olarak, hükümetin iç müzakereleri hakkında yorum yapmıyoruz," demişti.

Ancak Almanya medyasında İmamoğlu'nun tutuklanmasının Berlin'de "Türk demokrasisine saldırı" olarak değerlendirilmeye devam edildiği yaygın kabul görüyor.

İmamoğlu'nun tutuklanması Almanya'nın Eurofighter satışını durdurttu

X hesabından pazartesi akşamı yayımlanan mesajında Ekrem İmamoğlu Almanya hükümetinden bu kararını gözden geçirmesini istedi.

"Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir" Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş. Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum. Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliği'yle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur.

Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş.



Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 21, 2025

Arka plan

Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık şirketlerince üretilen Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye satışı önündeki başlıca engel Almanya'nın vetosu.



Almanya, Türkiye'nin insan hakları uygulamaları, Suriye'deki askeri operasyonları ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle silah ihracatına sınırlamalar getirmişti. Avrupa Birliği–Türkiye ilişkilerindeki genel siyasi gerginlikler, savunma sanayisi işbirliğini de etkiliyor. Yunanistan'ın da özellikle Almanya ve İtalya ile yakın askeri ilişkileri, satış kararları üzerinde dolaylı baskılar yaratabiliyor.



Sonuç olarak, Türkiye'nin Eurofighter satın alma girişimi, Olaf Scholz başbakanlığında Almanya nezdindeki girişimlerle Berlin'in onayını elde etmek üzereyken, son gelişmelerin ardından özellikle Almanya'nın vetosu nedeniyle kilitlenmiş durumda. Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi gelecek Almanya koalisyon hükümetinde yer almaya devam edecek.

(AEK)