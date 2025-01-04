İmamoğlu: "Ahmet Türk'ün terör bağı vardıysa neden devlet protokolüyle karşılıyorsunuz?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi'ne bakan bir konumda hizmete soktukları 16. "Kent Lokantası"nın açılışında, görevinden alınarak yerine "kayyım" atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer'i anımsattı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı

DEM Parti "İmralı Heyeti"nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesine göndermede bulunan, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan İmamoğlu, TBB Encümen üyesi Ahmet Türk’ün de Özer gibi görevden alınarak yerine kayyım atandığını hatırlattı. “Tam da Ahmet Özer hocamızın yaşadığıyla aynıdır.” dedi.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı

İmamoğlu, öte yandan Türk'ün "İmralı Heyeti" kapsamında "devlet protokolü"yle karşılanmasındaki çelişkiye dikkat çekerek "Terör bağı varsa neden devlet protokolüyle karşılıyorsunuz?” diye sordu.

Ahmet Türk'e yapılanları sorguladı

Esenyurt’ta Kent Lokantası’nın açılışı sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu "Tuhaflığın zirvesini de hep beraber dün yaşadık." dedi.

İmamoğlu, Ahmet Türk'ün görevden alınış gerekçelerini hatırlattı: "[...] Tarih 4 Kasım’dı. [...] büyük harflerle, yani milletin gözüne girsin diye, Ahmet Türk’ü görevden alma gerekçesini şöyle açıkladılar: ‘Kobani davası kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması…’ Yani ‘bundan dolayı görevden aldım’ diyor. İki; ‘terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi…’ Üç; ‘silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle görevden alınmıştır’ diyor İçişleri Bakanlığı.

"Yani devletimize göre Ahmet Türk, 'terörist'. Böyle izah ediyorlar. Büyük harflerle öyle yazıyor devletimiz ki, herkes görsün. Tıpkı Ahmet Özer gibi!" dedi.

"Demek ki, Ahmet Türk muteberdir! Bize göre de öyle zaten"

İmamoğlu, buradan Türk'ün önceki gün Kurtulmuş ve Bahçeli ile görüşmelerine geçti: Peki, dün ne oldu?" diye sordu.

"Devletimizin ‘terörist’ diye görevden aldığı Sayın TBB encümen üyesi, değerli elediye başkanımız Ahmet Türk, devlet protokolümüzün ikinci sırasında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’yla görüştü. Ardından da devletimizi yöneten ittifakın ortağı partinin genel başkanıyla bir araya geldi. Yani devlet, ‘terörist’ diye görevden aldığı bir belediye başkanını, devlet protokolü kapsamında kabul etti. Demek ki Ahmet Türk muteberdir. Bize göre de öyle zaten." dedi.

"Devleti düşürdükleri durum tam da Ahmet Özer hocamızın yaşadığıyla aynı garabettir"

İBB Başkanı "Ama yani bakıyorsunuz; daha dün, 1 ay, 1,5 ay önce, koca harflerle ‘terörist’ diye yazıyorsun bakanlığın sitesine. Hala da orada duruyor. Kendisinin yerine kayyım atanmış Mardin’de, Mardin’i yönetiyor. Peki muteber biriyse, neden ‘terörist’ diyerek kayyım atadınız. Terör bağı varsa, neden devlet protokolü olarak karşılıyorsunuz? İşte tam da dün yaşanan bu garabet, aynen Esenyurt’ta yaşanan garabet gibi." dedi.



"Dün yaşanan bu devleti düşürdükleri durum, devletimizi düşürdükleri durum, tam da Ahmet Özer hocamızın yaşadığı garabetle aynı garabettir."

(AEK)