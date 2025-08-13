ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 11:14
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 11:25
1 dk Okuma

İmamoğlu: Adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir

CHP'nin mahpus cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, bizim gerçeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu: Adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi Ekrem İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

İmamoğlu, danışmanları aracılığıyla Bloomberg’in sorularına yazılı olarak yanıt verdi. Uğur Yılmaz'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu, "Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir" dedi.

"İnsan hakları ve hukukun ьstьnlьğьnь yьksek sesle savunan bazı ьlkeler, bizim gerзeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı” eleştirisinde bulunan İmamoğlu, “Bu pragmatizm değil, miyopluktur… ve tehlikelidir” diye ekledi.

Yılmaz'ın haberine göre, Mart ayında tutuklanmasının ardından yabancı basına verdiği ilk röportajda, İmamoğlu muhalefet ittifakını temsil etmeyi hâlâ umduğunu ancak “tereddüt etme zamanı olmadığını” belirtti. Bloomberg’e yazılı yanıtında, “Gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” dedi.

Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
25 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak CHP İBB operasyonu
ilgili haberler
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
25 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-icin-masumiyet-karinesinin-korunmasini-isteyen-yargica-surgun-308822
Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
24 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-bir-dava-daha-4-yila-kadar-hapsi-isteniyor-308773
Ekrem İmamoğlu on trial in Akın Gürlek case: “We are not being tried, we are being punished”
16 June 2025
/haber/ekrem-imamoglu-on-trial-in-akin-gurlek-case-we-are-not-being-tried-we-are-being-punished-308461
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz
16 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akin-gurlek-davasinda-hakim-karsisinda-yargilanmiyoruz-cezalandiriliyoruz-308442
Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan 'özel demokrasi' ödülü
7 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-avrupa-dan-ozel-demokrasi-odulu-308148
Gazeteci Altan Sancar, Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedeniyle ifade verdi
28 Mayıs 2025
/haber/gazeteci-altan-sancar-ekrem-imamoglu-paylasimi-nedeniyle-ifade-verdi-307863
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
25 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-icin-masumiyet-karinesinin-korunmasini-isteyen-yargica-surgun-308822
Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
24 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-bir-dava-daha-4-yila-kadar-hapsi-isteniyor-308773
Ekrem İmamoğlu on trial in Akın Gürlek case: “We are not being tried, we are being punished”
16 June 2025
/haber/ekrem-imamoglu-on-trial-in-akin-gurlek-case-we-are-not-being-tried-we-are-being-punished-308461
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz
16 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akin-gurlek-davasinda-hakim-karsisinda-yargilanmiyoruz-cezalandiriliyoruz-308442
Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan 'özel demokrasi' ödülü
7 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-avrupa-dan-ozel-demokrasi-odulu-308148
Gazeteci Altan Sancar, Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedeniyle ifade verdi
28 Mayıs 2025
/haber/gazeteci-altan-sancar-ekrem-imamoglu-paylasimi-nedeniyle-ifade-verdi-307863
Sayfa Başına Git