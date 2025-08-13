İmamoğlu: Adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi Ekrem İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

İmamoğlu, danışmanları aracılığıyla Bloomberg’in sorularına yazılı olarak yanıt verdi. Uğur Yılmaz'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu, "Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir" dedi.

"İnsan hakları ve hukukun ьstьnlьğьnь yьksek sesle savunan bazı ьlkeler, bizim gerзeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı” eleştirisinde bulunan İmamoğlu, “Bu pragmatizm değil, miyopluktur… ve tehlikelidir” diye ekledi.

Yılmaz'ın haberine göre, Mart ayında tutuklanmasının ardından yabancı basına verdiği ilk röportajda, İmamoğlu muhalefet ittifakını temsil etmeyi hâlâ umduğunu ancak “tereddüt etme zamanı olmadığını” belirtti. Bloomberg’e yazılı yanıtında, “Gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” dedi.

