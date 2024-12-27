İmamoğlu açıkladı: TBB heyeti Suriye'ye gidecek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

İktidarın belediyeleri hedef almasına tepki gösteren İmamoğlu, "Yerel seçimlerin ardından özellikle muhalefet partilerine ait belediyelerin hükümet tarafından hedef yapıldığını görüyoruz. Kimi zaman siyasi operasyonlar, kimi zaman ekonomik operasyon girişimlerin yaşandığı 8 aylık dönemde birçok örnek verebiliriz" dedi.

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"Adaletsiz uygulamalar silsilesi"

Bazı belediyelere SGK prim borçları nedeniyle haciz uygulandığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Siyasi olarak kayyımlar, ekonomik olarak da SGK prim borçlarını görüyorum ve ülkemizin bir demokrasi, hukuk ülkesi olması gerektiği prensibine ters düştüğünü belirtmek isterim. Belediyeleri silkeleme kavramı, belediyelerin mallarına haciz konulması, ciddi manada adaletsiz uygulamalar silsilesidir.

İBB’nin bir önceki ayki ödeneğinden habersizce 1.1 milyar TL para kesildi. Başka belediyelerde de benzer kesinti oldu. İstanbul’da başka bir CHP’li ilçe belediyesinin (Beyoğlu Belediyesi), aralarında tarihi eserler de olan gayrimenkullerine hızlıca haciz konuldu.

Ama CHP’li belediyelere aman vermeyen hükümet İzmir'de Menemen Belediyesi’nin hazineye olan borçlarını kapatmak için ilginç bir metot uyguladı. Maliye hazinesi kendisine ait çok büyük bir araziyi Menemen Belediyesi'ne hibe olarak verdi.

Sonra da borcuna karşılık araziyi hazineye devrediyor. Merkezi idarenin bir ilçe belediyesine borçlarını ödemesi konusunda bu anlamdaki jestinden rahatsız değiliz. Rahatsız olduğumuz bu jestin daha azını diğer belediyelere yapsalar bu sorunların tamamını çözeriz ve hiç kimse böylesi bir çözümden de zarar görmez. Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde uygulanmasını arzu ediyoruz.

Ancak ne yazık ki partizan uygulamalar ve belediyelere dönük bu sıkıştırmalar, silkeleme önerileri ya da neredeyse 'çökün belediyelerin üstüne' diyecek kadar bir takım tariflerin yapılması, devletin en üst mercileri tarafından böyle bir dil kullanılması çok üzüntü vericidir."

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"Suriye'de şehirlerin ihtiyacını tespit edeceğiz"

İmamoğlu, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir heyet ile Suriye'yi ziyaret edeceğini belirtti ve ekledi:

"Türkiye Belediyeler Birliği olarak başta Şam olmak üzere Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, iki ülke şehirleri arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak, birliğimiz üyesi belediyeleri koordine etmek amacıyla da bir TBB heyetinin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık."

Işıkhan: Belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz işlemi başlatacağız

Erdoğan, 'silkeleyin' demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'taki "SGK'ye prim borcu olan belediyeleri silkelemekte fayda var" şeklinde açıklama yaptı. Erdoğan’ın talimatının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK’ye en fazla prim borcu bulunan altı belediyeye haciz işlemi uyguladı. Altı CHP’li belediyenin mevduat hesapları ve belediye şirket hesapları bloke edildi. Haciz işlemi, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi’ne uygulandı. Son olarak Beyoğlu Belediyesi haciz uygulamasıyla karşılaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı önce en borçlu belediyeler şöyle: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin 5,7 milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5,3 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,3 milyar TL

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar TL

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar TL

Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL .

CHP: Belediyelerin borcu SGK’nin gelirinin yüzde 3’ü kadar

(RT)