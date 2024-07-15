İmamoğlu: "15 Temmuz darbecilerinin önünü açanlar yeterince hesap vermedi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Saraçhane'deki 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenen programda konuştu: "15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde darbecilerin önünü açanlar hesap vermeli, dedi.

Halk TV'nin haberine göre, İmamoğlu, "Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koru[ma]yan koşulların oluşmasında etkili olanlar, darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gerekli öz eleştiri yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize hesap vermediklerini düşünmekteyim."

"15 Temmuz'un darbeci örgütü

bir gecede ortaya çıkmadı"

"Hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz 'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür." diyen İBB Başkanı, "Onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu?" diye sordu.

İmamoğlu "Memleketimiz[in] böyle utanç verici bir güne, acı bir güne ve yüzlerce şehidimizin olduğu bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz. Bu süreç boyunca en yüksek makamlardan destek gördüğünü, övgü aldığını hepimiz gördük, yaşadık" diyerek 2016'ya giden süreci anımsattı.

"Asıl suçluları açığa

çıkaranlara zulüm çektirildi"

AKP iktidarlarının Gülen Cemaati'nin devlet kurumları içindeki etkinliklerine karşı koyanlara yönelik olarak sürdürdüğü temizlikleri ima eden İmamoğlu, "Yıllarca bu konuda yapılan sayısız uyarı ve eleştirilere kulaklarını kapayanlar[ın] asıl suç[lu]arı bir yana bırakıp bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştığını zulüm çektirdiğini hapse atıldığını hatta ve hatta hayatlarını kaybettiklerini de hepimiz biliyoruz." dedi.

"Zulüm çektirilirken

göz yumanlar özür dilemeli"

İmamoğlu, devlet içindeki bu hukuk dışı yapılanmaya dikkat çekenlerin, onunla mücadele edenlerin çok büyük baskılar gördüğünü, cezalandırıldığını anımsattı.

İBB Başkanı, "Bugün şehitlerimizi andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken hatta hayatını kaybeden insanların da anılması onlara minnet duyulması hatta onlara zulüm çektirirken buna gözyumanların özür dilemesi gerekmektedir." dedi.

"15 Temmuzları yaşamamak için,

yargı bağımsızlığı sağlanmalı"

Ekrem İmamoğlu, bülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmaması isteniyorsa, "bir an önce milletçe memleketçe kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamakla" yükümlü olunduğunu vurguladı. "Bir an önce yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız." dedi.

(AEK)