İmamoğlu: 1 milyonun üzerinde farkla birinci durumdayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir kez daha kameraların karşısına geçti.

"Sonuçların yüzde 96’sı elimizde var. 1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız" diyen İmamoğlu, daha önce CHP’de olan 14 ilçe belediyesinin yanı sıra 11 ilçenin daha kazanıldığını açıkladı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçelerimiz var. Bu ilçelerimiz; Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. 11 ilçemiz bunlar. Ama başta Gazosmanpaşa, Pendik gibi olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini de ifade etmek isterim. Dolayısıyla ilçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında yoğun emek gösteren arkadaşlarıma buradan çok ama çok teşekkür ediyorum.

Sürecin henüz bitmediğini ilçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını, bu noktada tutanakları net olarak toparlanıp ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımızın belirlediği şekliyle ulaştırılana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasını buradan sevgili yol arkadaşlarımıza iletmeyi borç biliyoruz.

Tabii ki onlara da bu değerli günde, demokrasinin düğününde çok değerli bir sınav ve çok değerli bir görev yaptıkları için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Seçimi kazanmış bulunuyoruz"

İmamoğlu, seçimi kazandıklarını belirterek “Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, parti meclisi üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

(VC)