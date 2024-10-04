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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2024 12:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2024 12:32
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ILO'ya şikayet: İsrail, Filistinli işçilerin ücretini ödemiyor

Uluslararası sendikalar, İsrail'deki 200 binden fazla Filistinli işçinin ücretlerinin ödenmemesine dair ILO’ya şikayetçi oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ILO'ya şikayet: İsrail, Filistinli işçilerin ücretini ödemiyor
Fotoğraf: AA

İsrail’in, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Ücretlerin Korunması Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirten, 160'tan fazla ülkede 207 milyon işçiyi temsil eden üyelerin bulunduğu on sendika, ILO’ya şikayetlerini iletti.

Public Services’ın haberine göre, şikayette, İsrail yetkililerinin, İsrail'de çalışan 200 binden fazla Filistinli işçiye ödenmeyen ücretler ve ödenmeyen sosyal yardımlar da dahil olmak üzere suiistimallerini telafi etme yükümlülüğü hatırlatıldı: “Bu suiistimaller milyonlarca dolarlık gelir kaybına yol açarak ciddi mali güvensizliğe, ekonomik sıkıntıya, temel hizmetlerden yoksunluğa ve yargı yollarına erişimi olmayan işçiler ve aileleri için zorluklara neden oldu.”

Çalışma izinleri askıya alındı

ILO Anayasası'nın 24. maddesi kapsamında 27 Eylül 2024'te sunulan ortak şikâyette, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı döneminde İsrail'de resmi veya gayri resmi olarak çalışan Batı Şeria ve Gazze'den gelen 200 bin fazla Filistinli işçinin karşılaştığı sömürü koşulları ayrıntılarıyla anlatıldı: “Filistinli işçiler, çalışma izinlerinin askıya alınması ve sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi nedeniyle ücret hırsızlığına maruz kaldılar.”

Uluslararası sendikaların şikayeti, Gazze ve Batı Şeria'dan 200 binden fazla işçiye 7 Ekim'den önce tamamlanan işler için ödeme yapılmadığını ve işçilerin o tarihten bu yana herhangi bir ücret almadığını gösteren kanıtlara dayanıyor.

ILO tahminlerine göre, İsrail'de düzenli çalışma izinleri kapsamında çalıştırılan Filistinli işçilerin ortalama günlük ücreti 297,30 şekel (79 ABD Doları) idi. Bir yılı aşkın bir süredir Filistinli işçiler ücretlerini alamadı.

Şikayeti şu sendikalar imzaladı: İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI); Eğitim Uluslararası (EI); IndustriALL Küresel Sendika; Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ); Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC); Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF); Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran, Yemek Hizmetleri, Tütün ve Müttefik İşçi Dernekleri Birliği (IUF); Uluslararası Kamu Hizmetleri (PSI); OECD (TUAC) ve UNI Küresel Sendika Sendikaları Danışma Komitesi.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/rsf-israil-in-gazze-de-oldurdugu-gazeteciler-icin-bir-kez-daha-ucmye-gitti-300027
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