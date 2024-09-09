ILO: Teknoloji, otomasyon ve yapay zeka işçilerin küresel gelirden aldığı payı düşürüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) geçtiğimiz günlerde yayımladığı Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm Raporu, işçilerin küresel gelirden aldığı payın giderek azaldığını ve bu durumun eşitsizlikleri derinleştirdiğini ortaya koydu.

ILO’ya göre, emek ve sermaye geliri arasındaki uçurumun artması ve gençlerin iş piyasasında karşılaştıkları zorluklar endişe verici.

Temel neden ise COVID-19 pandemisi, teknolojik gelişmeler, otomasyon, yapay zeka ve gençlerin eğitimden uzaklaşması ya da eğitimin dışında kalması.

İşçiler küresel gelirin yüzde 52,3’ünü alıyor

Rapora göre küresel iş gücü gelir payı 2019-2022 arasında 0,6 puan düştü ve uzun süredir devam eden düşüş eğilimini sürdürdü.

İşçilerin küresel gelirden aldıkları pay son 20 yılda önemli ölçüde azaldı. Kayıp, 2004’ten beri 1,6 puana ulaştı. Son 20 yılda gelirlerde yaşanan düşüşün yarısı, 2020-2022 dönemini kapsayan pandemide gerçekleşmiş. Veri, puan olarak düşük görünse de bu yıllık 2,4 trilyon dolarlık bir açığa denk geliyor.

İşçiler şu anda küresel gelirin yüzde 52,3’ünü alıyor. Sermayeyse küresel gelirin geriye kalan kısmına sahip.

COVID-19’un küresel iş gücü gelir payında önemli düşüşe sebep olduğu belirtilen raporda, küresel krizlerin mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiği aktarılıyor.

"Ülkeler çalışanların gelirlerinde daha da azalma yaşanması riskine karşı önlemler almak zorunda" diyen ILO Genel Direktör Yardımcısı Celeste Drake, "Bizim ekonomik kazanımları adil bir şekilde paylaştıran bir siyasete ihtiyacımız var. Bütünsel bir büyümeye ulaşmak ve sürdürülebilir gelişmeyi başarmak için örgütlenme özgürlüğüne, toplu sözleşme görüşmelerine ve etkili bir iş idaresini mümkün kılmalıyız" ifadelerini kullandı.

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(HA)