ILO, Filistin’i resmen gözlemci devlet olarak tanıdı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Filistin'in statüsünü 50 yıl aradan sonra ilk kez ‘ulusal kurtuluş hareketi’nden ‘üye olmayan gözlemci devlet’e yükseltmeyi kabul etti.

Karar, Cenevre'deki 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Genel İşler Komitesi'nde oybirliğiyle alındı. Nihai karar 5 Haziran Perşembe günü genel kurulda resmi olarak kabul edildi.

Bu adım, Mayıs 2024'te BM Genel Kurulu'nun ES-10/23 sayılı kararının ardından ILO'nun konumunu UNESCO ve DSÖ gibi diğer BM kurumlarının konumuyla uyumlu hale getiriyor.

Bu yükseltmeyle birlikte Filistin, ILO'da tüm gündem maddeleri altında açıklama yapma, öneri sunma ve üçlü delegasyonlarla tüm toplantılara katılma dahil olmak üzere genişletilmiş haklara sahip olacak. Ayrıca 2026'dan itibaren Konferans Bürosu'na delege aday gösterebilme hakkını da kazanacak.

Büyükelçi İbrahim Khraishi yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladı ve bunu “İsrail Knesset'in (Meclis) Filistin devletini reddetmesine karşı kesin ve net bir yanıt” olarak nitelendirdi.

Büyükelçi İbrahim Khraishi, yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşılayarak, bunun "İsrail Knesset'inin (Meclis) Filistin devletini reddetmesine karşı kesin ve net bir yanıt" olduğunu söyledi. “Bazıları adaleti reddetmeye devam ediyor ve çifte standart uygulamakta ısrar ediyor, bu da uluslararası meşruiyet ve adalet ilkelerini zedeliyor” diye ekledi.

Khraishi, karara karşı çıkan tek ülke olan Macaristan'ı eleştirerek, "Macaristan'ın bu tutumuna şaşırdık, özellikle de Filistin Devleti'ni 1988'de tanıdığı düşünüldüğünde." dedi.

Karar, Arap Grubu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Fransa, Çin, İspanya ve İsviçre gibi ülkeler tarafından güçlü bir şekilde desteklendi. Hem işveren hem de işçi grupları, kararı destekleyerek, bunun insani gerekliliğini ve ILO'nun değerleriyle uyumunu vurguladı.

Khraishi, “Bu adım sadece sembolik değil, Filistin halkının adalet, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkı için verdiği meşru ulusal ve siyasi mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

"Sendika hareketi için bir zafer"

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle de karar karşı yaptığı açıklamada “Bu, Filistin halkının seslerini duyurma, hayatlarını ve işlerini etkileyen kararlara katılma hakkının uzun zamandır gecikmiş bir tanınmasıdır. Bu, adalet, ILO ilkeleri ve dayanışma içinde birleşen sendika hareketi için bir zaferdir.” dedi.

Tüm ülkeleri, iki devletli çözüm yoluyla barışı sağlamak için acil ve gerekli bir adım olarak Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

7 Ekim 2023’te başlayan savaş, İsrail ve Filistin'deki işgücü piyasasının istikrarını etkiledi. İsrail, Filistinli işçileri çalıştırmamaya başladı. İsrail’de çalışan 201 bin Gazzeli işçi, işlerini kaybetti. İsrailli firmalar işçilerin maaşlarını ödemedi. Batı Şeria'da da 306 bin işçi işsiz kaldı. ILO’nun Mart 2024 tahminine göre Filistin’de işsizlik oranı yüzde 42,7. Ancak 2025’in ilk çeyreğinde bu sayının yüzde 57’ye çıktığı düşünülüyor.

Baskı, talepler ve mücadeleler

(HA)