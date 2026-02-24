İlmek Müzik Topluluğu 8 Mart’a “Emeğin ve Direnişin Ezgileri”yle hazırlanıyor

İlmek Müzik Topluluğu, pandemi döneminde “dayanışmayı ilmek ilmek örüyoruz” şiarıyla yola çıkan İlmek Kadın Dayanışması’nın girişimiyle kuruldu. İşçi, emekçi ve ev emekçisi kadınlar bir araya geldi, kısa sürede güçlü bir uyum yakaladı ve sahne çalışmalarına başladı.

Topluluk; kadın etkinliklerinde, işçi eylemlerinde, sanat buluşmalarında ve hayvan hakları eylemlerinde ezgileriyle yer aldı. İlk konserini 2024 yılında Sümeyra Çakır anısına düzenledi. 2025’te ise 8 Mart arifesinde kendi adına ikinci konserini verdi ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü temasıyla sahneye çıktı.

Repertuarında Kürtçe, Ermenice ve Zazaca ezgilerin yanı sıra Arnavutça, Boşnakça, Arapça ve Farsça şarkılara da yer veren topluluk, çok dilli ve çok kültürlü bir müzik hattı kuruyor. İlmek Müzik Topluluğu bu yıl da 8 Mart’a giderken herkesi emeğin ve mücadelenin ezgilerini birlikte söylemeye çağırıyor.

Tarih: 1 Mart Pazar | Saat: 17:00

Adres: Yuva - Külahlı Köyleri Derneği

Tuzluçayır Mah. 600. Cadde No:12/A

İLMEK KADIN DAYANIŞMASI”

(EMK)