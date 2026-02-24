ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 11:25 24 Şubat 2026 11:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 13:55 24 Şubat 2026 13:55
Okuma Okuma:  1 dakika

İlmek Müzik Topluluğu 8 Mart’a “Emeğin ve Direnişin Ezgileri”yle hazırlanıyor

Repertuarında Kürtçe, Ermenice ve Zazaca ezgilerin yanı sıra Arnavutça, Boşnakça, Arapça ve Farsça şarkılara da yer veren topluluk, çok dilli ve çok kültürlü bir müzik hattı kuruyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İlmek Müzik Topluluğu 8 Mart’a “Emeğin ve Direnişin Ezgileri”yle hazırlanıyor
Fotoğraf: MA

İlmek Müzik Topluluğu, pandemi döneminde “dayanışmayı ilmek ilmek örüyoruz” şiarıyla yola çıkan İlmek Kadın Dayanışması’nın girişimiyle kuruldu. İşçi, emekçi ve ev emekçisi kadınlar bir araya geldi, kısa sürede güçlü bir uyum yakaladı ve sahne çalışmalarına başladı.

Topluluk; kadın etkinliklerinde, işçi eylemlerinde, sanat buluşmalarında ve hayvan hakları eylemlerinde ezgileriyle yer aldı. İlk konserini 2024 yılında Sümeyra Çakır anısına düzenledi. 2025’te ise 8 Mart arifesinde kendi adına ikinci konserini verdi ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü temasıyla sahneye çıktı.

Repertuarında Kürtçe, Ermenice ve Zazaca ezgilerin yanı sıra Arnavutça, Boşnakça, Arapça ve Farsça şarkılara da yer veren topluluk, çok dilli ve çok kültürlü bir müzik hattı kuruyor. İlmek Müzik Topluluğu bu yıl da 8 Mart’a giderken herkesi emeğin ve mücadelenin ezgilerini birlikte söylemeye çağırıyor.

Tarih: 1 Mart Pazar | Saat: 17:00
Adres: Yuva - Külahlı Köyleri Derneği
Tuzluçayır Mah. 600. Cadde No:12/A
İLMEK KADIN DAYANIŞMASI”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 mart etkinlikleri 8 mart dünya kadnlar günü İlmek Müzik Topluluğu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git