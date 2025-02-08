İlknur Birol özgürlüğüne kavuştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve eski İstanbul İl Başkanı İlknur Birol, 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı.

Birol hakkında 2015-2016'daki sosyal medya paylaşımlarındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek soruşturma açılmış, DEM Parti yöneticisi öğretmen, yargılama sonucunda verilen hükmün kesinleşmesi üzerine sekiz yıl önceki mesajları için 26 Temmuz 2024'te cezaevine konmuştu.

"Asıl mesele DEM Partili olmak, kadın olmak..."

Birol cezaevine girmeden önce bianet'ten Ruken Tuncel'e verdiği söyleşide "Paylaşımların içinde Kobanî de var, Tahir Elçi’nin öldürülmesi de… Öncelikle paylaşımların hiçbirinde suç veya suç unsuru oluşturan tek bir şey yok. İfade özgürlüğü olduğu gibi eleştiri hakkı barındırıyor. Fakat meselenin bu olmadığı oldukça açık." demişti.

"DEM Partili olmak, kadın olmak, demokratik siyasetin bir parçası olmak, itiraz etmek bu ülkede suç olarak görülüyor. Asıl mesele bu. Biz ortada suç olduğuna elbette inanmıyoruz."

Birol, cezaevine girmeden önce seslendi: Hukuksuzluklara alışmayalım

Birol'un cezaevine girmeden önceki çağrısı, "Kimse gözaltılara, davalara, cezalara alışmasın, normalleştirmesin sözünü esirgemesin." olmuştu.

"Hatta inat etmeliyiz, bir araya gelerek bu hukuksuzluklardan kurtulacak kuvveti biriktirmemiz gerekiyor. [...] Bizi alıştırmaya çalışıyorlar, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar, ancak kamuoyuna hapishaneye girmeden önce çağrım: Korku duvarını büyütmeyelim, hukuksuzluklara karşı mücadelede inat edelim.”

İlknur Birol, cezaevine girmesinden 196 gün sonra Cumartesi sabahı, kendi evinde, korkusuzluğun iç huzuruyla gözlerini yeniden özgürlüğe açacak.

Darısı bütün "özgürlük mahkumları"na...

(AEK)