İlker Hepkan'ın ilk şiir kitabı: Beyefendiler

İlker Hepkan, edebiyat dünyasına kendi özgün izlerini bırakan ilk şiir kitabı "Beyefendiler" ile okurlarıyla buluşuyor. Hepkan'ın duygusal derinliği ve dil ustalığıyla örülü “Beyefendiler” 160. Kilometre Yayınevi etiketiyle satışa sunuldu.

Hepkan'ın duygusal derinliği ve dil ustalığıyla örülü “Beyefendiler” içsel yolculukları, kayıpları ve en çok da aşkı ele alarak okuyucusunu duygusal bir keşfe çıkarıyor.

Amaç: Diyalog

New York ve İstanbul arasında mekik dokuyan Hepkan, şiir yazmaya lise yıllarında başladı. Bir süre ara verdiği şiir kalemine New York Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar doktorasını tamamladıktan sonra geri dönen şair, şiirin gücünü kullanarak okurlarıyla derin bir diyalog kurmayı amaçlıyor.

Hepkan’ın postmodern, deneysel ve çağdaş tarzdaki şiirlerini bir araya getiren “Beyefendiler” ustalıklı ve özenle seçilmiş kelimeleriyle okuyucusuna adeta duygusal bir melodi sunuyor.

Şairin duyarlı ve etkileyici kaleminden çıkmasının yanı sıra kişisel deneyimlerinin en saf yansımasını sunan “Beyefendiler”i kitapyurdu.com üzerinden satın alabilirsiniz.

Arka kapak

ellerinde kitabımla koşacaklar size

yoksa bu sen misin diye soracaklar eminim çok utanmazlar

lütfen hayır deyin

her şey aramızda kalsın.

160. Kilometre, İlker Hepkan, Beyefendiler, 72 sayfa, İstanbul, 2023.

Yayın yönetmeni Ömer Şişman Editör Ahmet Güntan Kitap Tasarım Ömer Ozan Erdoğan Grafik Uygulama Şirin Doğan

İlker Hepkan Hakkında

Şiir yazmaya lisede başladı, ancak bir süre sonra şiir yayımlamayı bıraktı. New York Üniversitesi’ndeki Kültürel Çalışmalar doktorasından sonra şiire geri döndü. Bugünlerde New York ve İstanbul arasında gidip gelirken Velvele.net’in edebiyat editörlüğünü yapıyor. Beyefendiler şairin ilk şiir kitabı.

(EMK)