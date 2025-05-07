YouTube’da alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı yaptığı Star Wars göndermesi nedeniyle tutuklanan Flu TV’nin kurucusu ve yönetmen İlker Canikligil tahliye edildi.

Canikligil, bugün İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya getirilmeyen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısı yapılan Canikligil hakkında hazırlanan iddianameye karşı savunma yaptı.

“Büyük bir algı operasyonu ve provokasyonla gözaltına alındığını” anlattı:

“İddianamede büyük eksiklikler var. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim, bir düşünceyi yok etmekten bahsettim. Orada bahsetmek istediğim insanları yok etmek değil, ‘siyasal İslam düşüncesini yok etmek’ demekti.

Dinin politika ile karıştırılmamasını söylemek istemiştim. 10 yıldır YouTube üzerinden yayınlar yapıyorum, hiçbirinde böyle bir çağrı yapmadım. Olayın yaşandığı günden bir gün önce takside yaşadığım bir olayı anlatırken şaka anlamında söyledim bahse konu cümleleri.

Bu cümleleri tamamen ironi ve mizah amaçlı söyledim, başka bir niyetim yoktu. Bir katliam çağrısı da asla söz konusu değildir. Ben değil, benim hakkımda yapılan haberler halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlemektedir. Sözlerimin çarpıtılarak bu hale gelmesine hem üzgün hem öfkeliyim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”

Savunmanın ardından mahkeme, mütalaa hazırlaması için savcıya süre verdi. Canikligil’i de yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye etti.

Ne olmuştu? Canikligil, YouTube’deki yayında “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).” ifadelerini kullanmıştı. Ardından da X’te "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." diye yazmıştı. Hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Canikligil, 26 Mart’ta tutuklanmıştı.

(HA)