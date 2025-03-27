İlker Canikligil, hakkında başlatılan soruşturmada tutuklandı

Youtube kanalı Flu TV’nin kurucusu ve yönetmen İlker Canikligil "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı.

25 Mart Salı akşamı gözaltına alınan Canikligil, dün (26 Mart) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin sona ermesiyle mahkemeye çıkartıldı ve tutuklandı.

Ne demişti?

Canikligil, YouTube’deki yayında “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından da X’te "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." diye yazmıştı.

(HA)