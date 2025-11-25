İlker Canikligil'e 26 ay hapis cezası

Reklam yönetmeni ve YouTube kanalı Flu TV’nin kurucusu İlker Canikligil’in, alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı yaptığı Star Wars göndermesi nedeniyle yargılandığı dava bugün İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinde devam etti.

‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla yargılanan Canikligil’e mahkeme 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezayı 5 yıl süreyle erteleyerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı (HAGB).

Canikligil kararı “26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağ olsun” paylaşımıyla duyurdu.

Ne olmuştu?

Canikligil, YouTube’deki bir yayında “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından da X’te "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." diye yazmıştı.

Hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Canikligil, 26 Mart’ta tutuklanmıştı. 7 Mayıs'ta da tahliye edilmişti.