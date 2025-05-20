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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 01:27
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 10:29
2 dk Okuma

1965-69 TİP YOZGAT MİLLETVEKİLİ

İlk sosyalist milletvekillerinden TİP'li Yusuf Ziya Bahadınlı aramızdan ayrıldı

1965-69 arasında Türkiye İşçi Partisi'nden Yozgat temsilcisi olarak parlamentoya giren ilk sosyalist milletvekillerinden Yusuf Ziya Bahadınlı, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Bahadınlı roman, öykü ve incelemeleriyle bir çok edebiyat yapıtının da yaratıcısıydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İlk sosyalist milletvekillerinden TİP'li Yusuf Ziya Bahadınlı aramızdan ayrıldı
Yusuf Ziya Bahadınlı, sürgünde Almanya'da

13 Şubat 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi'nin 1965 genel seçimlerinde TBMM'ye sokmayı başardığı 14 milletvekili ve 1 senatör arasında yeralan Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı 97 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yazar ve siyasetçi Bahadınlı, 20 Mayıs Salı günü saat 10:30'da İstanbul, Şişli Tiyatrosu'nda düzenlenecek anma töreninin ardından İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yusuf Ziya Bahadınlı: Yaşamı ve mücadelesi

Yusuf Ziya Bahadınlı, 9 Eylül 1927'de Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın köyünde doğmuştu.

İlkokula Bahadın'da başlayan, soyadını köyünden alan Bahadınlı ortaokulu Yozgat Ortaokulu'nda okduktan sonra, 1944'te Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü'nü bitirdi. Ardından öğretmenlik mesleğine girmek üzere Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde başladığı yüksek öğrenimini Balıkesir Eğitim Enstitüsü ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nde tamamladı.

Yusuf Ziya Bahadınlı, 1950-1958 arasında Erzurum, Kars, Konya, Düzce ve İstanbul'da Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

Yayıncı Bahadınlı

1958'de Hür Yayınevi'ni kurarak yayıncılığa başlayan Bahadınlı, 1974'te yayınevinin adını Yeni Dünya Yayınevi olarak yeniledi. İlke ve Yeni Dünya dergilerini yayınlamanın yanı sıra yayıncısı olduğu dergilerde sosyalizm ve eğitim konularında yazılar yayımladı.

Siyasetçi Bahadınlı

1963'te Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Bahadınlı, 1965 genel seçimlerinde Yozgat'tan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. 1965-1969 arasında görev yaptığı TBMM'de özellikle köy kökenli bir sosyalist olarak öne çıktı.

Almanya'da sürgünde

1979'da davet edildiği Almanya'da bulunduğu sırada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin gerçekleşmesinin ardından Türkiye'ye dönemeyen yazar ve siyasetçi  Almanya'da Nürnberg, Berlin ve Hannover kentlerinde öğretmenlik yaptı ve yazı yazmayı sürdürdü. 1991'de Türkiye'ye döndükten sonra Sosyalist İktidar Partisi'ne (SİP) üye oldu. Daha sonra Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kuruluşunda yer aldı.

Eserleri

Yusuf Ziya Bahadınlı, edebiyat çalışmaları arasında hikâye, roman, anı, inceleme ve sözlük türlerinde yapıtlar ortaya koydu. Belli başlı yapıtları arasında şunlar yer alıyor:

  • Öykü: İtin Olayım Ağam (1964), Haçça Büyüdü Hatiş Oldu (1978), Geçeneğin Karanlığında (1982), Titanik'te Dans (1986), Tavandaki Kırmızı (1999).

  • Roman: Güllüceli Kâzım (1965), Güllüceyi Sel Aldı (1972), Gemileri Yakmak (1977), Devekuşu Rosa (1991), Lidya Gözleri Yaprak Yeşili (1996)

  • Anı: Öyle Bir Aşk (1993), Meclis’in İçinde Vurdular Bizi (2006)

  • İnceleme: Dört Sosyalist Ülke (1970), Türkiye’de Eğitim Sorunu ve Sosyalizm (1968), Anadolu Aleviliği ve İslam Fanatizmi (2009)

  • Sözlük: Deyimlerimiz ve Kaynakları (1958), Türkçe Deyimler Sözlüğü (1964), Atasözleri Sözlüğü (Aydın Su takma adıyla)

Bahadınlı yapıtlarında köy yaşamı, göçmenlik, sosyalizm ve Alevilik gibi konular üzerinde durmuş, özellikle Anadolu Aleviliği üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekmişti.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye İşçi Partisi (1961-1988) Köy Enstitüleri Yusuf Ziya Bahadınlı TKP
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/haber/turkiye-isci-partisi-1961-1988-61-yasinda-257689
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/haber/turkiye-isci-partisi-nden-1961-1988-ozel-paylasimlar-239224
Türkiye İşçi Partisi 60 yaşında
13 Şubat 2021
/haber/turkiye-isci-partisi-60-yasinda-239220
BURCU TUNA'DAN
Türkiye İşçi Partisi’ne Aşık Olan Adam: Hamdoş
13 Şubat 2016
/haber/turkiye-isci-partisi-ne-asik-olan-adam-hamdos-172060
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