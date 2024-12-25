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KADIN
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 15:36
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 15:39
2 dk Okuma

İlk kadın metrobüs denetim amiri: Ayşegül Kaya

2019 yılından bu yana İETT’de kadın çalışan oranı %213, kadın yönetici oranı ise %236 arttı. Bu artış, toplu taşımada kadınların yalnızca yolcu değil, aktif birer rol üstlenen çalışanlar olarak yer alması gerektiğini vurgulayan anlayışın bir yansıması.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir metrobüs durağında bekleyen yolcular ve görevini yapan bir denetim amiri görülmektedir. Önde, mavi yelek giymiş bir kadın görevli (denetim amiri), metrobüs yolcularını yönlendirmek için elini uzatmış bir hareket yapmaktadır. Metrobüs üzerinde "Avcılar" yazısı bulunmakta, aracın ön kısmında İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları dikkat çekmektedir. Arka planda, durağa doğru sıraya girmiş çeşitli yaşlardan yolcular görülmekte. Hafif yağmurlu bir hava olduğu, zemindeki yansımalar ve insanların giydiği montlardan anlaşılmaktadır. Fotoğraf, hem toplu taşımada işleyen düzeni hem de kadınların bu sektördeki aktif rolünü yansıtıyor.

İstanbul toplu ulaşımında kadın istihdamı artmaya devam ediyor. Kadın şoför, vatman ve saha amirlerinin görev almaya başladığı İETT'de, şimdi de ilk kez bir kadın metrobüs denetim amiri göreve getirildi. 2021 yılında şoför olarak İETT’de çalışmaya başlayan Ayşegül Kaya, kurumun ilk kadın metrobüs denetim amiri olarak tarih yazdı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşlarından biri olan İETT, toplu ulaşımda kadınların daha aktif rol almasını sağlayarak önemli bir değişim sürecini sürdürüyor.

Günlük 5 milyona yakın yolculuğun gerçekleştirildiği İETT, 2019 yılından itibaren kadın çalışanlara yönelik istihdam politikalarını güçlendirdi. Bu süreçte 163 kadın şoför göreve başlarken, kadın vatman ve saha amirlerinin de ekibe katılmasıyla toplu taşımada kadınların etkinliği arttı.

İstanbul’un en yoğun toplu ulaşım hatlarından biri olan metrobüs hattında, denetim amiri olarak bir kadın görev yapmaya başladı.

2021 yılında İETT’de şoför olarak işe başlayan ve ardından vatmanlık yapan Ayşegül Kaya, şimdi de metrobüs denetim amiri olarak atanarak bir ilke imza attı. Kaya’nın bu görevi, İETT’nin kadın çalışan oranını artırma hedefinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.


2019 yılından bu yana İETT’de kadın çalışan oranı %213, kadın yönetici oranı ise %236 arttı. Bu artış, toplu taşımada kadınların yalnızca yolcu değil, aktif birer rol üstlenen çalışanlar olarak yer alması gerektiğini vurgulayan anlayışın bir yansıması.

Kadın çalışanların toplu taşımada etkin roller üstlenmesinin toplumsal cinsiyet eşitliği adına önemli bir adım olduğunu belirten İETT yetkilileri, bu dönüşümün devam edeceğini söylüyor.

Haber Yeri
İstanbul
Toplumsal cinsiyet eşitiliği İBB kadın çalışanlar metrobüs
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