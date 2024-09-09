İlk ders zili çaldı: Tartışmalı müfredat ilk kez uygulanacak

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi.

Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

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Yeni müfredat ilk kez uygulanacak

Bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Oldukça tartışma yaratan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ana sınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak.

Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl Bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer verilerek öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflendi.

Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları doğrultusunda, ücretsiz ders kitapları da öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin öğretmenlere eğitimler verildi.

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Mesleki ve teknik eğitim ana gündem

2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim olacak. "Herkesin bir mesleği olmalı!" şeklinde belirlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulama hayata geçirilecek.

Ortaokulların 7 ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından bu yıldan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açılacak.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrenci kabul edecek.

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Ortak sınavlar daha kapsamlı olacak

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak ilk kez belirlendi.

Bakanlıkça bu yıl okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl 7 ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

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Sınıf annesi uygulaması olmayacak

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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(RT)