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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 18:57
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 19:09
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İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü

Şirketin ABD ve Kanada borsasında hisseleri yüzde 50'den fazla düştü. 2002 seviyesine geriledi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü

Erzincan İliç’te toprak kayması yaşanan Çöpler Altın Madeni’nin Çalık Holding ile birlikte sahibi olan SSR Minig’in hisseleri hem ABD hem de Kanada borsasında sert düştü.

Türkiye saati ile 16.30’da açılan NASDAQ’da (ABD) şirketin hisseleri yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Dün günü 9,72 dolar ile kapatan şirketin hisseleri 16.30’da 8,23 dolar ile açıldı. 1 saatten kısa sürede 4,50 dolara kadar geriledi ve 22 senelik dibi gördü. Şirketin hissesi şu an NASDAQ’da 2002’deki değerine kadar gerilemiş durumda.

Toronto (Kanada) borsasında ise dünü 13,08 Kanada Doları’ndan kapatan şirket 11,11 Kanada Dolar'ı ile açıldı. NASDAQ’la benzer şekilde 1 saatte yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Şu an için 6,16 Kanada Doları’ndan işlem görüyor.

Anagold Madencilik hakkında

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adıyla 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu.

2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu.

Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı.

2010’dan bu yana Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold’un yüzde 80’i SSR Mining’e, yüzde 20’si ise Lidya Madencilik’e ait.

(HA)

Anagold Madencilik anagold SSR Minig
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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