İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında
Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold Madencilik’te yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten Anagold Madencilik’te yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bilirkişi heyeti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü söyledi:
"Adli soruşturma kapsamında çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzman 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”
İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
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(AS)
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