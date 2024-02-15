İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten Anagold Madencilik’te yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bilirkişi heyeti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü söyledi:

"Adli soruşturma kapsamında çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzman 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

(AS)