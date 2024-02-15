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HABER
Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 08:35
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 08:36
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İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold Madencilik’te yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında
Fotoğraf: AA

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten Anagold Madencilik’te yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bilirkişi heyeti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü söyledi:

"Adli soruşturma kapsamında çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzman 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
Bugün 08:24

(AS)

iliç
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