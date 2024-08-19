İliç’te yüzlerce işçi işten çıkarılıyor

İliç’in Erzincan ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, dün (18 Ağustos) işçilere gönderdiği bilgilendirme notu ile, yüzlerce işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Anagold Madencilik’in işçileri işten çıkarma nedeni, 188 gün önce şlam (tesisten çıkan kimyasal atık) kayması sonucu hayatını kaybeden dokuz işçinin ardından üretim faaliyetlerinin durdurulması ve “belirsizliğin devam etmesi”.

Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024’te yaşanan şlam kayması nedeniyle dokuz işçi toprak altında kalmış, son işçinin cenazesi 10 Haziran’da bulunmuştu.

Maden şirketinden çıkarılacak işçilerin sayısı Halk TV muhabiri Ferit Demir’in aktardığına göre 1800.

"Düşük performans"

Anagold Madencilik’in, işçilere gönderdiği bilgilendirme notu özetle şöyle:

“Değerli çalışanlarımız,

“Maden sahamızda 188 gün önce meydana gelen elim olayın ardından, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için tüm gücümüzle hep birlikte çalıştık. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz özveri ve sabır için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ancak, üretim faaliyetlerimizin durdurulması ve belirsizliğin devam etmesi, bizleri istemediğimiz ama kaçınılmaz olan bazı zor kararlar almaya mecbur bıraktı. 6 aydır tüm çalışanlarımızı (ve taşeronlarımızla birlikte 3 bin kişiyi) bordromuzda tutma mücadelemize rağmen maalesef bazı çalışma arkadaşlarımızın iş akitlerini artık maliyetleri taşıyamadığımız için üzülerek sonlandırmak zorundayız.

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İş akdi sonlandırılacak çalışanlarımızın belirlenmesinde göz önünde bulundurduğumuz bazı kriterler aşağıda paylaşılmıştır. Buna göre:

• Yığın liç operasyonu tamamıyla sonlandırılmıştır ve bu sebepten dolayı Oksit Proses bölümü kapatılmıştır. Bu kapsamda, şimdilik diğer bölümlere transfer edilemeyen oksit çalışanları,

• Disiplin cezası alanlar, düşük performanslı veya emekli çalışanlar,

• Çeşitli sebeplerle 45 günden fazla devamsızlık yapanlar,

• Durdurulan faaliyetler nedeniyle mevcut durumda pozisyonuna ihtiyaç duyulmayan çalışanlar arasından seçim yapılmıştır.

“Anlaşma”

“Toplu işten çıkarma kapsamında değerlendirilen ve ücretsiz izne çıkmak yerine anlaşarak ayrılmayı tercih eden çalışanlarımız için ise planlanan ayrılış paketinin detayları aşağıda verilmiştir.

“Yasal haklarına (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, biriken yıllık izin, hak edilmiş ücret) ek olarak;

• Ek tazminat 4 net maaş,

• Çocuk başına 15 bin TL eğitim yardımı (18 yaşından küçük ve eğitimine devam eden çocuklar için),

• 35 bin TL kış yakacak yardımı,

• Farklı şehirlere dönecek olan çalışanlarımızın taşınma masrafının Anagold tarafından karşılanması (02.09.2024 tarihine kadar geçerlidir).

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“Yukarıda belirttiğimiz paket, sadece toplu işten çıkarma kapsamında değerlendirilen ve arabuluculuk aracılığı ile ayrılmak isteyen çalışanlarımız için geçerli olacaktır. Bu kapsamda yapılacak ödemeler 5 Eylül 2024 tarihine kadar çalışanlarımızın maaş hesaplarına yatırılacaktır.

“Ücretsiz izne ayrıldıktan sonra kariyer hayatına farklı şekilde devam etme kararı alan çalışanlarımız için ise (2024 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla) ayrıldıkları tarihte önerdiğimiz paket (kıdem ve ihbar tazminatı dahil) aynen geçerli olacak olup herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır. Ayrıca, ücretsiz izne ayrılmayı tercih eden çalışanlarımız için 2024 yılı boyunca kendileri ve aileleri adına yaptırılan özel sağlık sigortası devam ettirilecektir.” (TY)