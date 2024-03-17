İliç’te yığın altında kalan bir araca ulaşıldı

Erzincan İliç’te Çalık Holding ile SSR Minig’in ortaklığında Anagold Madencilik’in sahip olduğu Çöpler Altın Madeni‘nde yaşanan yığın liçi kayması nedeniyle 9 işçi halen toprak altında.

13 Şubat'ta yaşanan faciadan sonra bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olaydan 33 gün sonra ekipler, iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araca ulaştı. Ancak araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. AFAD ve ilgili ekipler aracın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?

(HA)