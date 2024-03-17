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HABER
Yayın Tarihi: 17 Mart 2024 14:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2024 14:13
1 dk Okuma

İliç’te yığın altında kalan bir araca ulaşıldı

Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç’te yığın altında kalan bir araca ulaşıldı

Erzincan İliç’te Çalık Holding ile SSR Minig’in ortaklığında Anagold Madencilik’in sahip olduğu Çöpler Altın Madeni‘nde yaşanan yığın liçi kayması nedeniyle 9 işçi halen toprak altında.

13 Şubat'ta yaşanan faciadan sonra bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olaydan 33 gün sonra ekipler, iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araca ulaştı. Ancak araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. AFAD ve ilgili ekipler aracın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?
İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?
28 Şubat 2024

(HA)

iliç Anagold Madencilik Çöpler Altın Madeni
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/haber/bagimsiz-maden-is-sendikasindan-ilic-raporu-oncesi-ve-sonrasiyla-13-subat-292155
İliç’teki facia, kuralsızlığın ve kontrolsüzlüğün sonucu
19 Şubat 2024
/yazi/ilicteki-facia-kuralsizligin-ve-kontrolsuzlugun-sonucu-292081
“İliç’te yaşanan toprak kayması ya da heyelan değil"
19 Şubat 2024
/haber/ilicte-yasanan-toprak-kaymasi-ya-da-heyelan-degil-292072
İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı
18 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-anagold-un-turkiye-muduru-serbest-birakildi-292026
İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
18 Şubat 2024
/haber/istanbul-universitesinden-ilic-raporu-292023
Bakanlık, Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti
17 Şubat 2024
/haber/bakanlik-erzincan-daki-maden-ocaginin-cevre-izin-ve-lisans-belgesini-iptal-etti-292018
İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
17 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-6-kisi-tutuklandi-292011
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında
15 Şubat 2024
/haber/ilicteki-cokmeyle-ilgili-7-kisi-gozaltinda-291894
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