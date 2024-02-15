ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 17:19
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 20:55
2 dk Okuma

İliç’te yığın altında açıklanandan fazla kişi olabileceğini söyleyen gazeteciye soruşturma

Artı TV sunucusu Şükran Ekinci “Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı Türkkolu, göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı dedi. Umarım haklı çıkmaz. Ancak bu göçükten önce 667 işçi vardiya değişimi yapmış” paylaşımı nedeniyle ifade verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç’te yığın altında açıklanandan fazla kişi olabileceğini söyleyen gazeteciye soruşturma

Artı TV sunucusu Şükran Ekinci, Erzincan Anagold Madencilik’in Çöpler Altın Madeninde yaşanan yığın liçinin altında kalan madenci sayısının resmi rakamlardan fazla olduğuna dair paylaşımı nedeniyle ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında sansür yasasıyla birlikte Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen dezenformasyon maddesi “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (217/A)” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ekinci bugün, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatlarından Fatih Aydın ile birlikte ifade vermeye gitti.

Ekinci’ye ifadesinde “Yetkililer 9 işçi dedi ama T24'e konuşan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı Türkkolu, göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı dedi. Umarım haklı çıkmaz. Ancak bu göçükten önce 667 işçi vardiya değişimi yapmış!” paylaşmamı soruldu.

Paylaşımı kendisinin yaptığını kabul eden Ekinci “Haberin kaynağı TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkkolu'dur” dedi. Paylaşımı halkı bilgilendirmek için yaptığını söyleyip suçlamayı kabul etmedi.

Soruşturma usule aykırı

Avukatı Fatih Aydın ise soruşturmanın kolluğun sanal devriye ve açık kaynak araştırmasıyla başlatıldığını söyleyerek uygulamanın Anayasa Mahkemesince (AYM) iptal edildiğini hatırlattı. Soruşturmanın bu haliyle usule uygun olmadığını ifade etti.

Aydın “Müvekkilim gazetecidir. Mesleği sebebiyle halkı bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır” dedi ve takipsizlik kararı verilmesini istedi.

"24 saat geçemeden ifadeye çağırdılar"

Ekinci, ifade işlemi sonrası "Felaketi yaşadığımız ve hala göçük altında kalan işçilere ulaşamadığımız şu günde bölgedeki duruma dikkat çektiğim ve üstelik bir uzman görüşünün söylemini aktardığım için 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla ifadeye çağırıldım. (24 saat dolmadan) Yöneltilen suçlamayı elbette reddettim ve gazeteciliğin gerektirdiği şekilde hareket ettiğimi ifade ettim. Suçsuz yere sırf yaptıkları haberler nedeniyle aylardır yıllardır cezaevinde olan meslektaşlarımız dururken benimkisi çok basit kalıyor açıkçası. Tekrardan gösterilen ilgi için teşekkür ederim. Gazetecilik suç değildir" şeklinde açıklama yaptı.

İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
13 Şubat 2024

(HA)

iliç anagold Anagold Madencilik siyanür sızıntısı SSR Mining
ilgili haberler
Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı: Tutuklanmaması için yanında olunmasına ihtiyacı var
14 Şubat 2024
/haber/sedat-cezayirlioglu-nun-avukati-tutuklanmamasi-icin-yaninda-olunmasina-ihtiyaci-var-291886
İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı
14 Şubat 2024
/haber/ilic-savunucusu-sedat-cezayirlioglu-gozaltina-alindi-291867
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024
/haber/ilhan-cihaner-devlet-tum-kurumlariyla-bu-yagmaci-sistemin-arkasinda-duruyor-291818
İliç soruşturmasında dört gözaltı
14 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-dort-gozalti-291855
İliç'teki maden şirketi Anagold'tan açıklama: Herhangi bir tehlike söz konusu değildir
14 Şubat 2024
/haber/ilic-teki-maden-sirketi-anagold-tan-aciklama-herhangi-bir-tehlike-soz-konusu-degildir-291869
TBB Başkanı Sağkan İliç'te: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmalı
Bugün 08:18
/yazi/tbb-baskani-sagkan-ilic-te-etkin-ve-seffaf-bir-sorusturma-yapilmali-291892
İstanbul'da Çalık Holding önünde eylem: "İliç ölüm madeni kapatılsın"
14 Şubat 2024
/haber/istanbul-da-calik-holding-onunde-eylem-ilic-olum-madeni-kapatilsin-291889
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasinda-cokme-en-az-dokuz-isci-toprak-altinda-291812
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
14 Şubat 2024
/haber/ilic-felaketine-yol-acan-ssr-mining-hangi-ulkenin-291829
İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında
Bugün 08:35
/haber/ilicteki-cokmeyle-ilgili-7-kisi-gozaltinda-291894
ilgili haberler
Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı: Tutuklanmaması için yanında olunmasına ihtiyacı var
14 Şubat 2024
/haber/sedat-cezayirlioglu-nun-avukati-tutuklanmamasi-icin-yaninda-olunmasina-ihtiyaci-var-291886
İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı
14 Şubat 2024
/haber/ilic-savunucusu-sedat-cezayirlioglu-gozaltina-alindi-291867
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024
/haber/ilhan-cihaner-devlet-tum-kurumlariyla-bu-yagmaci-sistemin-arkasinda-duruyor-291818
İliç soruşturmasında dört gözaltı
14 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-dort-gozalti-291855
İliç'teki maden şirketi Anagold'tan açıklama: Herhangi bir tehlike söz konusu değildir
14 Şubat 2024
/haber/ilic-teki-maden-sirketi-anagold-tan-aciklama-herhangi-bir-tehlike-soz-konusu-degildir-291869
TBB Başkanı Sağkan İliç'te: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmalı
Bugün 08:18
/yazi/tbb-baskani-sagkan-ilic-te-etkin-ve-seffaf-bir-sorusturma-yapilmali-291892
İstanbul'da Çalık Holding önünde eylem: "İliç ölüm madeni kapatılsın"
14 Şubat 2024
/haber/istanbul-da-calik-holding-onunde-eylem-ilic-olum-madeni-kapatilsin-291889
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasinda-cokme-en-az-dokuz-isci-toprak-altinda-291812
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
14 Şubat 2024
/haber/ilic-felaketine-yol-acan-ssr-mining-hangi-ulkenin-291829
İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında
Bugün 08:35
/haber/ilicteki-cokmeyle-ilgili-7-kisi-gozaltinda-291894
Sayfa Başına Git