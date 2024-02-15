İliç’te yığın altında açıklanandan fazla kişi olabileceğini söyleyen gazeteciye soruşturma

Artı TV sunucusu Şükran Ekinci, Erzincan Anagold Madencilik’in Çöpler Altın Madeninde yaşanan yığın liçinin altında kalan madenci sayısının resmi rakamlardan fazla olduğuna dair paylaşımı nedeniyle ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında sansür yasasıyla birlikte Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen dezenformasyon maddesi “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (217/A)” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ekinci bugün, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatlarından Fatih Aydın ile birlikte ifade vermeye gitti.

Ekinci’ye ifadesinde “Yetkililer 9 işçi dedi ama T24'e konuşan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı Türkkolu, göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı dedi. Umarım haklı çıkmaz. Ancak bu göçükten önce 667 işçi vardiya değişimi yapmış!” paylaşmamı soruldu.

Paylaşımı kendisinin yaptığını kabul eden Ekinci “Haberin kaynağı TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkkolu'dur” dedi. Paylaşımı halkı bilgilendirmek için yaptığını söyleyip suçlamayı kabul etmedi.

Soruşturma usule aykırı

Avukatı Fatih Aydın ise soruşturmanın kolluğun sanal devriye ve açık kaynak araştırmasıyla başlatıldığını söyleyerek uygulamanın Anayasa Mahkemesince (AYM) iptal edildiğini hatırlattı. Soruşturmanın bu haliyle usule uygun olmadığını ifade etti.

Aydın “Müvekkilim gazetecidir. Mesleği sebebiyle halkı bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır” dedi ve takipsizlik kararı verilmesini istedi.

"24 saat geçemeden ifadeye çağırdılar"

Ekinci, ifade işlemi sonrası "Felaketi yaşadığımız ve hala göçük altında kalan işçilere ulaşamadığımız şu günde bölgedeki duruma dikkat çektiğim ve üstelik bir uzman görüşünün söylemini aktardığım için 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla ifadeye çağırıldım. (24 saat dolmadan) Yöneltilen suçlamayı elbette reddettim ve gazeteciliğin gerektirdiği şekilde hareket ettiğimi ifade ettim. Suçsuz yere sırf yaptıkları haberler nedeniyle aylardır yıllardır cezaevinde olan meslektaşlarımız dururken benimkisi çok basit kalıyor açıkçası. Tekrardan gösterilen ilgi için teşekkür ederim. Gazetecilik suç değildir" şeklinde açıklama yaptı.

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(HA)