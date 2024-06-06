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HABER
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 17:38
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 17:44
2 dk Okuma

İliç’te üç işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Liç yığını altındaki son işçinin cenazesini arama çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç’te üç işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’in sahip olduğu Çöpler Altın Madeni‘nde 13 Şubat'ta yaşanan yığın liçi kayması nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiden üçünün daha cenazesine ulaşıldı.

114 gün sonra bulunan işçilerle sekiz kişinin cenazeleri toprak altından çıkartılmış oldu. Torak altında kalan son işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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İliç'te ne oldu?

Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold Madencilik. Şirket, Çalık Holding ile SSR Mining’in ortaklığında.

Anagold Madencilik, Çöpler altın Madeni için 2014 ve 2021’de kapasite artışı talebinde bulundu. Her iki talep de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak onaylandı.

13 Şubat saat 14.28’de madende liç yığını kaydı. Son kapasite artışıyla liç yığını her biri 8 metreye ulaşan 34 basamaktan oluşuyordu. Yüksekliği 250 metreyi aşmıştı.

Dokuz işçi liç yığını altında kaldı. O gün gazetecilere konuşan maden işçileri liç yığınındaki çatlakları amirlerine bildirdiklerini ama önlem alınmadığını söylediler. Ayrıca yaşananlarda hem mühendislik hatası hem ihmal olduğunu savundular.

17 Şubat’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı madenin çevre izinlerini ve lisansını iptal etti. Siyanür sızıntısı iddiaları ise kesin bir dille yalanlandı. Ayrıca bakanlık yığını kaldırmak için 400 bin kamyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

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(HA)

İliç altın madeni Anagold Madencilik iliç Çöpler Altın Madeni
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