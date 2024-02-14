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Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 08:24
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 08:26
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“İliç’te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp”

Bakan Yerlikaya "Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İliç’te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp”
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili bölgede inceleme yaptı, ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Yerlikaya bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki SSR Mining’in maden ocağında dün (13 Şubat) saat 14.28'de heyelan meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı.

Kayan kütle 800 metre hareket etti

Cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

9 işçi için arama kurtarma çalışması

İlk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini ifade eden Yerlikaya, “Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu” dedi.

“Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanlara izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor.”

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(AS)

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