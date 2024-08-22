İliç’te işten çıkartılan işçilerden protesto

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği Erzincan İliç’teki altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik’in işten çıkarmalara başlaması üzerine işçiler bugün eylem düzenledi.
İşçiler ve aileleri Anagold’un servis yolunu kapattı. Eylemin görüntülerini de Bağımsız Maden-İş yayımladı.
Sendika “Yıllardır İliç’ten devasa servetler biriktiren Anagold, İliç halkına karşı suç işlemekten vazgeç. Sorumluluktan kaçamazsınız. Atılan işçiler derhal geri alınsın!” dedi.
İliç’te işten çıkarılan madenciler ve yakınları Anagold’un servis yolunu kapattı.— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) August 22, 2024
Yıllardır İliç’ten devasa servetler biriktiren Anagold, İliç halkına karşı suç işlemekten vazgeç. Sorumluluktan kaçamazsınız. Atılan işçiler derhal geri alınsın! pic.twitter.com/MoHuNDaNSN
İşçiler daha sonra madene yürüdü. “Maden topraklarımızı geri ver” diye slogan attı.
İliç’te yüzlerce işçi işten çıkarılıyor
(HA)