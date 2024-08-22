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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 13:08
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İliç’te işten çıkartılan işçilerden protesto

İliç’te işten çıkarılan madenciler ve yakınları Anagold’un servis yolunu kapattı. Talep işten atılan işçilerin geri alınması.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İliç’te işten çıkartılan işçilerden protesto

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği Erzincan İliç’teki altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik’in işten çıkarmalara başlaması üzerine işçiler bugün eylem düzenledi.

İşçiler ve aileleri Anagold’un servis yolunu kapattı. Eylemin görüntülerini de Bağımsız Maden-İş yayımladı.

Sendika “Yıllardır İliç’ten devasa servetler biriktiren Anagold, İliç halkına karşı suç işlemekten vazgeç. Sorumluluktan kaçamazsınız. Atılan işçiler derhal geri alınsın!” dedi.

İşçiler daha sonra madene yürüdü. “Maden topraklarımızı geri ver” diye slogan attı.

İliç’te yüzlerce işçi işten çıkarılıyor
İliç’te yüzlerce işçi işten çıkarılıyor
19 Ağustos 2024

(HA)

iliç İliç altın madeni işten çıkarma Anagold Madencilik anagold
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