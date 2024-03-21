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Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 12:00
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İliç’te çatlakları bildiren mühendis tutuklandı

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği İliç'teki maden faciasında, ocağın sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K. tutuklandı. Böylelikle dosyada tutuklu kişi sayısı dokuza yükseldi. Tutulular mühendis, yönetici ve idareciler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç’te çatlakları bildiren mühendis tutuklandı

Erzincan İliç’te Çalık Holding ile SSR Minig’in ortaklığında Anagold Madencilik’in sahip olduğu Çöpler Altın Madeni‘nde yaşanan yığın liçi kaymasında bir mühendis daha tutuklandı.

13 Şubat'ta yaşanan ve dokuz kişinin toprak altında kaldığı olayla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K.’yi ifadeye çağırdı.

A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Uyarıyı tutuklanan mühendis yaptı

Olaydan hemen sonra hazırlanan bilirkişi ön raporuna göre tutuklanan A.R.K. açılmaları bildiren, artık tadilat (çatlakların çimento ile kapatılması) yapılana kadar yığın yapılamayacağı talimatını veren isim.

Ancak raporda, “Yığın liçindeki kayma, oturma gibi durumların aniden oluşmayacağı düşünüldüğünde geçmişe yönelik, gerek proje gerek proje uygulamaları aşamaları gibi parametreler tahkikat dosya tamamlandığında gerekli incelemeler yapılarak kusur durumuna ilişkin bilirkişi kök raporunda kusur durumu tekrar değerlendirilecektir” deniyor.

Tutukluların hepsi çalışan

Böylece dosyada tutuklu kişi sayısı dokuza yükseldi. Üç zanlı ise daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Ancak madeni işleten şirketin sahipleri ya da madene kapasite artış izni verip denetlemeyen kamu görevlileri bu zamana kadar ifade vermeye çağrılmadı.

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(HA)

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