ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 16:31
1 dk Okuma

İliç’te bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Çöpler Altın Madeni'ndeki yığın liç kaymasının ardından cenazesine ulaşılan işçi sayısı beş oldu. Dört işçinin cenazesine hâlâ ulaşılamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç’te bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve dokuz işçinin hayatını kaybettiği liç yığını kaymasının ardından, bugün bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından (X) yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi. 

İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?
İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?
28 Şubat 2024

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana liç kaymasında dokuz işçi liç yığını altında kalmış, iki işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, iki işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı. (TY)

Dünden bugüne İliç faciası: 106 günde neler yaşandı?
Dünden bugüne İliç faciası: 106 günde neler yaşandı?
28 Mayıs 2024
iliç Çöpler Altın Madeni Erzincan
ilgili haberler
Erzincan Valisi, İliç'te kontrollü toprak indirildiğini açıkladı
28 Mayıs 2024
/haber/erzincan-valisi-ilic-te-kontrollu-toprak-indirildigini-acikladi-295824
İliç'te kapasite artış onayını onaylayan isim Murat Kurum
27 Mayıs 2024
/haber/ilic-te-kapasite-artis-onayini-onaylayan-isim-murat-kurum-295776
"ASLİ KUSURLULAR" TUTUKLANIYOR
İliç "Bilirkişi Raporu"nda suçlananlardan 4’ü tutuklandı
24 Mayıs 2024
/haber/ilic-bilirkisi-raporu-nda-suclananlardan-4u-tutuklandi-295749
İliç'te bilirkişi raporu tamamlandı
24 Mayıs 2024
/haber/ilic-te-bilirkisi-raporu-tamamlandi-295742
İliç sahasının temizlenmesi üç yılı bulacak
9 Mayıs 2024
/haber/ilic-sahasinin-temizlenmesi-uc-yili-bulacak-295199
İliç'te maden ocağında iki işçinin daha naaşına ulaşıldı
4 Mayıs 2024
/haber/ilic-te-maden-ocaginda-iki-iscinin-daha-naasina-ulasildi-294943
İliç’te çatlakları bildiren mühendis tutuklandı
21 Mart 2024
/haber/ilicte-catlaklari-bildiren-muhendis-tutuklandi-293290
İliç’te yığın altında kalan bir araca ulaşıldı
17 Mart 2024
/haber/ilicte-yigin-altinda-kalan-bir-araca-ulasildi-293156
ilgili haberler
Erzincan Valisi, İliç'te kontrollü toprak indirildiğini açıkladı
28 Mayıs 2024
/haber/erzincan-valisi-ilic-te-kontrollu-toprak-indirildigini-acikladi-295824
İliç'te kapasite artış onayını onaylayan isim Murat Kurum
27 Mayıs 2024
/haber/ilic-te-kapasite-artis-onayini-onaylayan-isim-murat-kurum-295776
"ASLİ KUSURLULAR" TUTUKLANIYOR
İliç "Bilirkişi Raporu"nda suçlananlardan 4’ü tutuklandı
24 Mayıs 2024
/haber/ilic-bilirkisi-raporu-nda-suclananlardan-4u-tutuklandi-295749
İliç'te bilirkişi raporu tamamlandı
24 Mayıs 2024
/haber/ilic-te-bilirkisi-raporu-tamamlandi-295742
İliç sahasının temizlenmesi üç yılı bulacak
9 Mayıs 2024
/haber/ilic-sahasinin-temizlenmesi-uc-yili-bulacak-295199
İliç'te maden ocağında iki işçinin daha naaşına ulaşıldı
4 Mayıs 2024
/haber/ilic-te-maden-ocaginda-iki-iscinin-daha-naasina-ulasildi-294943
İliç’te çatlakları bildiren mühendis tutuklandı
21 Mart 2024
/haber/ilicte-catlaklari-bildiren-muhendis-tutuklandi-293290
İliç’te yığın altında kalan bir araca ulaşıldı
17 Mart 2024
/haber/ilicte-yigin-altinda-kalan-bir-araca-ulasildi-293156
Sayfa Başına Git