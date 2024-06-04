İliç’te bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve dokuz işçinin hayatını kaybettiği liç yığını kaymasının ardından, bugün bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından (X) yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi.

İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana liç kaymasında dokuz işçi liç yığını altında kalmış, iki işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, iki işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı. (TY)