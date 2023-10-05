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HABER
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 15:07
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 17:27
2 dk Okuma

İliç’te bilirkişi keşfi ertelendi: Bilirkişiler yetersiz

Erzincan İliç'teki altın madeninin kapasitesinin artırılmasına karşı açılan dava kapsamında gerçekleştirilecek keşfe seçilen bilirkişilere yapılan itiraz, Mahkeme tarafından kabul edildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/ilicteki-bilirkisi-kesfi-ertelendi-bilirkisiler-yetersiz.jpg
Görsel: Sedat Cezayirlioğlu

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold‘un Çöpler Altın Madeni tesisi için istenen kapasite artırımın “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptal davası kapsamında yapılacak keşif öncesi bilirkişilerin tarafsız ve konunun uzmanı olmadığı için değiştirilmesi talebiyle ilgili karar dün (4 Ekim) çıktı. 

• Bilirkişi keşfinin bugün yapılması bekleniyordu. 

Erzincan İdare Mahkemesi, oybirliğiyle keşfe atanan dört bilirkişinin tarafsız ve konunun uzmanı olmadığını onayladı ve bilirkişilere yönelik yapılan itirazların kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verdi.

Mahkemenin karar metni için tıklayın.

Karar

Mahkeme, kararında bilirkişilerin mevcut durumlarını şöyle açıkladı:

Bilirkişilerden Maden Mühendisine "altın madenciliği taraftarı olduğu, altın madenleri ile ilgili röportajlarının bulunduğu" yönünde, Hidrolog bilirkişisine "Hidrojeolog görevlendirilmesi gerekirken sehven Hidrolog görevlendirildiği" yönünde, Meteoroloji Mühendisi ile Jeoloji Mühendisine "öğretim üyesi vasfını taşımadıkları" yönünde, Halk Sağlığı Uzmanına "2007-2017 yılları arasında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevini yaptığı ve tarafsız olamayacağı" yönünde, Çevre Mühendisine "şirketlere özel hizmet veren Ar-Ge Çevre Teknolojiler A.Ş. sahibi olduğu, özel sektörde maden ve diğer şirketlerle iş yaptığı" yönünde, Sismolog bilirkişisine "sismoloji üzerine sadece iki yayınının olduğu, yayınlarının jeofizik üzerine olduğu, internet açıklamalarının petrol üzerine olduğu" yönünde itirazlarda bulunulduğu görüldüğünden, işin gereği görüşüldü.

Ne olmuştu?

Erzincan Valiliği, 24 Haziran 2022’de yaptığı yazılı açıklamayla Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen kompleks maden işletmesinde 21 Haziran gecesi, Yığın Liç sahasına siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında arıza meydana geldiğini duyurdu.

Meydana gelen kazada yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun Fırat Nehri'ne aktığına dair kamuoyunu bilgilendiren Valilik, maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Fakat Valilik, "Hiçbir dereye karışma olmadığı, Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir," dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı sızıntı iddialarıyla ilgili "Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182. maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçuyla soruşturma başlattı.

Maden işletmesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanarak en üst sınırdan (16 Milyon 441 Bin TL) ceza kesildi.

Ardından tesisin faaliyetleri durduruldu.

(TY)

iliç Erzincan İliç Altın Anagold Madencilik
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/haber/meslek-orgutleri-ilic-altin-madeni-derhal-kapatilmali-270802
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7 Kasım 2022
/haber/ttb-nin-ilic-teki-siyanur-sizintisina-suc-duyurusuna-takipsizlik-269592
"EKOKIRIM VE İNSANLIK SUÇU İŞLENDİ"
İliç’teki siyanür sızıntısı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde
31 Ekim 2022
/haber/ilic-teki-siyanur-sizintisi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-nde-269269
TMMOB
“İliç’te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı önünde hesap vermeli”
7 Temmuz 2022
/haber/ilic-te-yasanan-felaketin-tum-sorumlulari-yargi-onunde-hesap-vermeli-264279
İLİÇ KAZASI
Ekoloji örgütlerinden açıklama: “İliç, Türkiye’nin Çernobili’dir”
1 Temmuz 2022
/haber/ekoloji-orgutlerinden-aciklama-ilic-turkiye-nin-cernobili-dir-263996
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
“İliç kazası bir ilk değil, son da olmayacak”
27 Haziran 2022
/haber/ilic-kazasi-bir-ilk-degil-son-da-olmayacak-263822
Erzincan Valiliği altın madenindeki siyanür sızıntısını doğruladı
25 Haziran 2022
/haber/erzincan-valiligi-altin-madenindeki-siyanur-sizintisini-dogruladi-263754
LİDYA MADENCİLİK KİMİN?
Erzincan’daki asit dolu havuz zehir saçıyor
29 Nisan 2022
/haber/erzincan-daki-asit-dolu-havuz-zehir-saciyor-261215
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