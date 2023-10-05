İliç’te bilirkişi keşfi ertelendi: Bilirkişiler yetersiz

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold‘un Çöpler Altın Madeni tesisi için istenen kapasite artırımın “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptal davası kapsamında yapılacak keşif öncesi bilirkişilerin tarafsız ve konunun uzmanı olmadığı için değiştirilmesi talebiyle ilgili karar dün (4 Ekim) çıktı.

• Bilirkişi keşfinin bugün yapılması bekleniyordu.

Erzincan İdare Mahkemesi, oybirliğiyle keşfe atanan dört bilirkişinin tarafsız ve konunun uzmanı olmadığını onayladı ve bilirkişilere yönelik yapılan itirazların kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verdi.



Mahkemenin karar metni için tıklayın.

Karar

Mahkeme, kararında bilirkişilerin mevcut durumlarını şöyle açıkladı:

Bilirkişilerden Maden Mühendisine "altın madenciliği taraftarı olduğu, altın madenleri ile ilgili röportajlarının bulunduğu" yönünde, Hidrolog bilirkişisine "Hidrojeolog görevlendirilmesi gerekirken sehven Hidrolog görevlendirildiği" yönünde, Meteoroloji Mühendisi ile Jeoloji Mühendisine "öğretim üyesi vasfını taşımadıkları" yönünde, Halk Sağlığı Uzmanına "2007-2017 yılları arasında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevini yaptığı ve tarafsız olamayacağı" yönünde, Çevre Mühendisine "şirketlere özel hizmet veren Ar-Ge Çevre Teknolojiler A.Ş. sahibi olduğu, özel sektörde maden ve diğer şirketlerle iş yaptığı" yönünde, Sismolog bilirkişisine "sismoloji üzerine sadece iki yayınının olduğu, yayınlarının jeofizik üzerine olduğu, internet açıklamalarının petrol üzerine olduğu" yönünde itirazlarda bulunulduğu görüldüğünden, işin gereği görüşüldü.

Ne olmuştu? Erzincan Valiliği, 24 Haziran 2022’de yaptığı yazılı açıklamayla Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen kompleks maden işletmesinde 21 Haziran gecesi, Yığın Liç sahasına siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında arıza meydana geldiğini duyurdu.



Meydana gelen kazada yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun Fırat Nehri'ne aktığına dair kamuoyunu bilgilendiren Valilik, maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Fakat Valilik, "Hiçbir dereye karışma olmadığı, Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir," dedi.



Cumhuriyet Başsavcılığı sızıntı iddialarıyla ilgili "Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182. maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçuyla soruşturma başlattı.



Maden işletmesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanarak en üst sınırdan (16 Milyon 441 Bin TL) ceza kesildi.



Ardından tesisin faaliyetleri durduruldu.

(TY)