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HABER
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 15:13
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 15:23
3 dk Okuma

İliç'teki maden şirketinden işçilere "konuşmayın" mesajı

İliç altın madenini işleten Anagold’un ortaklarından SSR Madencilik, çalışanlara gönderdiği e-postada, “Meslektaşlarımızı önemsemek adına lütfen çevrimiçi, e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yapmaktan kaçının ve Şirket dışına bilgi veya video dağıtmayın” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç'teki maden şirketinden işçilere "konuşmayın" mesajı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökme sonrası, işletmeci şirket SSR Madencilik’ten çalışanlara “konuşmayın” mesajı gönderildi. İliç’teki altın madeni, Kanada merkezli SSR Madencilik ve Çalık Holding’e ait Lidya Madencilik ortaklığındaki Anagold Madencilik tarafından işletiliyor.

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Şirketin çalışanlara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsü, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tarafından X'te paylaşıldı. Anagold Madencilik işçileri, yığın liçi alanında yaşanan çökmeden kısa süre önce Bağımsız Maden İş Sendikası'nda örgütlenmişti.

Söz konusu e-postada, çalışanları ‘uyaran’ şirket, “Meslektaşlarımızı önemsemek adına lütfen çevrimiçi, e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yapmaktan kaçının ve Şirket dışına bilgi veya video dağıtmayın” dedi.

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Şirket tarafından çalışanlara “Güncelleme: Çöpler’de Faaliyetlerin Durdurulması” başlığıyla gönderilen e-posta şöyle:

Sevgili iş arkadaşlarım,

Türkiye'deki Çöpler madenimizde yığın liç alanında büyük bir kayma sonucu bir olay yaşandı. Bu olay 13 Şubat 2024'te yaklaşık 06:30 EST'de meydana geldi ve Çöpler'deki tüm operasyonlar bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Acil müdahale ekipleri arama kurtarma çalışmaları üzerinde aktif olarak çalışıyor. Siteye erişim şu anda yalnızca acil müdahale ekipleriyle sınırlıdır.

Meslektaşlarımızı önemsemek adına lütfen çevrimiçi, e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yapmaktan kaçının ve Şirket dışına bilgi veya video dağıtmayın. Şu anki çabalarımız kayıp meslektaşlarımızın yerini tespit etmeye ve tüm çalışanlarımızın güvende olmasını sağlamaya odaklanıyor.

Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ailelerinin sağlığı, güvenliği ve refahı bir numaralı önceliğimizdir ve olmaya devam edecektir ve bilgiler elde edilir edilmez paylaşacağız.

Medya veya sosyal medya üzerinden SSR Madencilik adına soru ve sorulara yalnızca sözcülerin yanıt vermesine izin verildiğini lütfen unutmayın. Diğer tüm çalışanlar, kendilerinin şirket sözcüsü oldukları veya Şirket adına yanıt verme yetkisine sahip oldukları izlenimini yaratmaktan kaçınmalıdır.

Teşekkür ederim,

Kurumsal İletişim | SSR Madencilik A.Ş.

Anagold Madencilik hakkında

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adıyla 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu.

2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu.

Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı.

2010’dan bu yana Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold’un yüzde 80’i SSR Mining’e, yüzde 20’si ise Lidya Madencilik’e ait.

(VC)

İliç Altın SSR Mining Çöpler Altın Madeni Bağımsız Maden İş
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Bugün 21:24
/haber/istanbul-da-calik-holding-onunde-eylem-ilic-olum-madeni-kapatilsin-291889
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