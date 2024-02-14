İliç'teki maden şirketinden işçilere "konuşmayın" mesajı

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökme sonrası, işletmeci şirket SSR Madencilik’ten çalışanlara “konuşmayın” mesajı gönderildi. İliç’teki altın madeni, Kanada merkezli SSR Madencilik ve Çalık Holding’e ait Lidya Madencilik ortaklığındaki Anagold Madencilik tarafından işletiliyor.

Şirketin çalışanlara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsü, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tarafından X'te paylaşıldı. Anagold Madencilik işçileri, yığın liçi alanında yaşanan çökmeden kısa süre önce Bağımsız Maden İş Sendikası'nda örgütlenmişti.

Söz konusu e-postada, çalışanları ‘uyaran’ şirket, “Meslektaşlarımızı önemsemek adına lütfen çevrimiçi, e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yapmaktan kaçının ve Şirket dışına bilgi veya video dağıtmayın” dedi.

İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında

Şirket tarafından çalışanlara “Güncelleme: Çöpler’de Faaliyetlerin Durdurulması” başlığıyla gönderilen e-posta şöyle:

Sevgili iş arkadaşlarım,

Türkiye'deki Çöpler madenimizde yığın liç alanında büyük bir kayma sonucu bir olay yaşandı. Bu olay 13 Şubat 2024'te yaklaşık 06:30 EST'de meydana geldi ve Çöpler'deki tüm operasyonlar bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Acil müdahale ekipleri arama kurtarma çalışmaları üzerinde aktif olarak çalışıyor. Siteye erişim şu anda yalnızca acil müdahale ekipleriyle sınırlıdır.

Meslektaşlarımızı önemsemek adına lütfen çevrimiçi, e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yapmaktan kaçının ve Şirket dışına bilgi veya video dağıtmayın. Şu anki çabalarımız kayıp meslektaşlarımızın yerini tespit etmeye ve tüm çalışanlarımızın güvende olmasını sağlamaya odaklanıyor.

Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ailelerinin sağlığı, güvenliği ve refahı bir numaralı önceliğimizdir ve olmaya devam edecektir ve bilgiler elde edilir edilmez paylaşacağız.

Medya veya sosyal medya üzerinden SSR Madencilik adına soru ve sorulara yalnızca sözcülerin yanıt vermesine izin verildiğini lütfen unutmayın. Diğer tüm çalışanlar, kendilerinin şirket sözcüsü oldukları veya Şirket adına yanıt verme yetkisine sahip oldukları izlenimini yaratmaktan kaçınmalıdır.

Teşekkür ederim,

Kurumsal İletişim | SSR Madencilik A.Ş.