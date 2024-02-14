İliç'teki maden şirketi Anagold'tan açıklama: Herhangi bir tehlike söz konusu değildir

Çalık Holding’in ortağı olduğu, Kanada merkezli çok uluslu Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni‘nde yığın liçi alanındaki çökmeye ilişkin açıklama yaptı.

Anagold, yığın liçindeki siyanürün havaya, toprağa, suya karışma riski için uyarılarına karşı, “bölgede herhangi bir kirlenme ve siyanür akışı olmadığını” iddia etti.

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"Detaylı inceleme başlatıldı"

Şirket açıklamada, toprak altında kalan dokuz işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam etti belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"Çöpler Altın Madeni olarak, işletmemizde yaşanan elim olayın ardından çalışanlarımızın ve ailelerinin bu zorlu süreçte yaşadıkları endişe ve belirsizlikten dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak daha önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, olay meydana geldiği anda acil durum planı devreye alınmış, kurtarma operasyonları hemen başlatılmış ve halen devam etmektedir.

Anagold, olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlatmıştır. Profesyonel ekiplerimiz, olay yerinde ve ilgili kaynaklarda kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. Bu inceleme süreci, şirketimizin ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlarının katkılarıyla titizlikle yürütülmektedir.”

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Açıklamada, olaya dair şu bilgiler verildi: Konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi yoktur. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir.

Karasu (Fırat) Nehri’ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır.

Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır.

Altı noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir.

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(RT)