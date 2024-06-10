İliç'te yığın altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat 2024’te meydana gelen kayma sonucu yığın liç altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle dendi:

“İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son beş kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camiinde bugün öğle namazının ardından kılınacak.

“Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek.”

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana liç kaymasında dokuz işçi liç yığını altında kalmış, iki işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, iki işçinin 4 Mayıs'ta, dört işçinin ise geçtiğimiz hafta cenazelerine ulaşılmıştı. (TY)