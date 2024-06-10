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HABER
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 10:06
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 10:06
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İliç'te yığın altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı

Beş işçinin cenaze namazı, bugün Erzincan Terzibaba Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç'te yığın altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat 2024’te meydana gelen kayma sonucu yığın liç altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldığını duyurdu.  

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle dendi:

“İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son beş kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camiinde bugün öğle namazının ardından kılınacak. 

“Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek.”

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana liç kaymasında dokuz işçi liç yığını altında kalmış, iki işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, iki işçinin 4 Mayıs'ta, dört işçinin ise geçtiğimiz hafta cenazelerine ulaşılmıştı. (TY)

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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
“Yeni İliçlerin olmaması için ekokırım suçu kabul edilsin”
5 Haziran 2024
/haber/yeni-iliclerin-olmamasi-icin-ekokirim-sucu-kabul-edilsin-296172
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/haber/ilicte-bir-iscinin-daha-cenazesine-ulasildi-296137
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28 Mayıs 2024
/haber/dunden-bugune-ilic-faciasi-106-gunde-neler-yasandi-295844
İliç'te bilirkişi raporu tamamlandı
24 Mayıs 2024
/haber/ilic-te-bilirkisi-raporu-tamamlandi-295742
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9 Mayıs 2024
/haber/ilic-sahasinin-temizlenmesi-uc-yili-bulacak-295199
TTB’den İliç hakkında suç duyurusu
5 Mart 2024
/haber/ttbden-ilic-hakkinda-suc-duyurusu-292701
İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?
28 Şubat 2024
/haber/ilicteki-kayip-dokuz-isci-hakkinda-ne-biliyoruz-292456
Ekoloji örgütlerinden İliç suç duyurusu
26 Şubat 2024
/haber/ekoloji-orgutlerinden-ilic-suc-duyurusu-292376
“İliç’te yaşanan toprak kayması ya da heyelan değil"
19 Şubat 2024
/haber/ilicte-yasanan-toprak-kaymasi-ya-da-heyelan-degil-292072
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