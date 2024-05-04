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HABER
Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 09:16
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 09:25
3 dk Okuma

İliç'te maden ocağında iki işçinin daha naaşına ulaşıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç'te maden ocağında iki işçinin daha naaşına ulaşıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Erzincan İliç’te Çalık Holding ile SSR Minig’in ortaklığında Anagold Madencilik’in sahip olduğu Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan yığın liçi kayması nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiden ikisinin daha cenazesine ulaşıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

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"Ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.”

Daha önce 5 ve 19 Nisan’da Uğur Yıldız ve Adnan Keklik’in cenazelerine ulaşılmıştı.

Ne olmuştu?

Erzincan Valiliği, 24 Haziran 2022’de yaptığı yazılı açıklamayla Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen kompleks maden işletmesinde 21 Haziran gecesi, yığın liç sahasına siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında arıza meydana geldiğini duyurdu.

Meydana gelen kazada yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun Fırat Nehri'ne aktığına dair kamuoyunu bilgilendiren Valilik, maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Fakat Valilik, "Hiçbir dereye karışma olmadığı, Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir," dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı sızıntı iddialarıyla ilgili "Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182. maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçuyla soruşturma başlattı.

Maden işletmesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanarak en üst sınırdan (16 Milyon 441 Bin TL) ceza kesildi.

Mahkeme, cezanın ardından tesisin faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti; ancak karara rağmen tesisin ruhsatı iptal edilmemişti. 

Anagold Madencilik hakkında

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adıyla 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu.

2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu.

Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı.

2010’dan bu yana Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold’un yüzde 80’i SSR Mining’e, yüzde 20’si ise Lidya Madencilik’e ait.

(VC)

İliç Altın Erzincan SSR Mining Çöpler Altın Madeni
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