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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 11:54
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 12:01
1 dk Okuma

İliç'te kapasite artış onayını onaylayan isim Murat Kurum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kurum’un imzaladığı dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzaladığı belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İliç'te kapasite artış onayını onaylayan isim Murat Kurum

Erzincan İliç’te dokuz kişinin öldüğü Anagold Madencilik’in Çöpler Altın Madeni‘ne “ÇED olumlu ve 2. Kapasite Artışı” iznini veren yetkilinin dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kurum’un imzaladığı belgeyi yayımladı.

Bilirkişi raporuna göre; ÇED Olumlu Kararı veren yetkililerin asli kusurlu sayıldığını kaydeden Yavuzyılmaz, Murat Kurum’un soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yavuzyılmaz “Erzincan İliç’te felaket yaşanan altın madenindeki 2. Kapasite Artışı iznini veren dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un ÇED Olur’unu bizzat imzaladığını tespit ettik. Bu imza aynı zamanda felaketin altına atılan imzadır! İliç Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Bilirkişi Raporuna göre; ÇED Olumlu Kararı veren yetkililer Asli Kusurlu bulunmuştur. Bu nedenle Murat Kurum’un milletvekili dokunulmazlığı acilen kaldırılmalı ve soruşturmaya dahil edilmelidir” diye konuştu.

Toprak altında olanlar var

Erzincan İliç’te Çalık Holding ile SSR Minig’in ortaklığında Anagold Madencilik’in sahip olduğu Çöpler Altın Madeni‘nde 13 Şubat’ta yığın kayması yaşanmış dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Dokuz kişiden beşinin cenazesine aradan geçen süreye rağmen ulaşılabilmiş değil. 

(HA)

İliç altın madeni iliç anagold çed olumlu murat kurum
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/haber/meclis-arastirma-komisyonu-ilicte-incelemelere-basladi-295074
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/haber/ilic-bilirkisi-raporu-nda-suclananlardan-4u-tutuklandi-295749
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/haber/ilic-altin-madeninde-hayatini-kaybeden-ugur-yildiz-in-cenazesi-defnedildi-293975
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/haber/ilic-sahasinin-temizlenmesi-uc-yili-bulacak-295199
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/haber/ilic-te-bir-iscinin-cenazesine-ulasildi-293964
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/haber/ilicteki-kayip-dokuz-isci-hakkinda-ne-biliyoruz-292456
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/haber/ilicte-catlaklari-bildiren-muhendis-tutuklandi-293290
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