İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta çöken liç yığınının altında kalan dokuz işçi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Toprak altında kalan işçilerin aileleri de yakınlarından umutlu bir haber bekliyor.

Mesai arkadaşları toprak altında kalan Cihat Karadağ, gazetecilere, olay anında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını söyledi.

Arkadaşlarını telefonla aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Karadağ, "Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz, canlarımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, ciğerimiz yanıyor. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor" dedi.

Ailelere, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

İşçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar yardımıyla, işçilerin içinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.

İşçilerin olduğu alanın nokta tespitinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün yaptığı incelemelerin ardından, "Elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyaç var" demişti. (AÖ)