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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 08:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 09:06
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İliç'te bu kez de işçi kıyımı başladı

Anagold Madencilik tarafından işletilen, İliç maden ocağında doğa katliamının ardından işçi kıyımı başladı. Anagold için çalışan taşeron şirket 440 işçiyi çıkartmak için bakanlığa başvurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İliç'te bu kez de işçi kıyımı başladı

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta yığın liç kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Bölgenin siyanürden zehirlenmesine yol açan şirketin çalışmasının durdurulmasından  kısa süre sonra 187 işçi işten çıkartıldı.

Geçtiğimiz günlerde bu kez de Anagold maden ocağında taşeron Çiftay firması 1400 çalışanından 440 kişiyi işten çıkarmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi olarak başvurdu.

İliç’te işten çıkartılan işçilerden protesto
İliç’te işten çıkartılan işçilerden protesto
22 Ağustos 2024

Tulum peyniri üretimi ve hayvancılık ile geçinen İliç halkı altın madeni nedeniyle toprakları kirlendiği için tüm geçimini şirkete çalışarak sağlıyordu. Şirketin kapanmasının ardından yeniden hayvancılığa dönüş imkanı da bulunmuyor.

(Mİ)

anagold iliç altın madeni
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