İliç'te bu kez de işçi kıyımı başladı

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta yığın liç kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Bölgenin siyanürden zehirlenmesine yol açan şirketin çalışmasının durdurulmasından kısa süre sonra 187 işçi işten çıkartıldı.

Geçtiğimiz günlerde bu kez de Anagold maden ocağında taşeron Çiftay firması 1400 çalışanından 440 kişiyi işten çıkarmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi olarak başvurdu.

İliç’te işten çıkartılan işçilerden protesto

Tulum peyniri üretimi ve hayvancılık ile geçinen İliç halkı altın madeni nedeniyle toprakları kirlendiği için tüm geçimini şirkete çalışarak sağlıyordu. Şirketin kapanmasının ardından yeniden hayvancılığa dönüş imkanı da bulunmuyor.

(Mİ)