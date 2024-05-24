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HABER
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 17:22
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 17:49
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İliç'te bilirkişi raporu tamamlandı

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç'te bilirkişi raporu tamamlandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nin liç sahasında meydana gelen kaymayla ilgili bilirkişi raporu yayımlandı.

Anadolu Ajansı haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

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(EMK)

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/haber/ilic-te-maden-ocaginda-iki-iscinin-daha-naasina-ulasildi-294943
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/haber/ilic-altin-madeninde-hayatini-kaybeden-ugur-yildiz-in-cenazesi-defnedildi-293975
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/haber/ilicte-yigin-altinda-kalan-bir-araca-ulasildi-293156
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/haber/emepten-ilicteki-maden-faciasinda-murat-kurumun-da-yargilanmasi-icin-suc-duyurusu-293119
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/yazi/ilic-altin-madeni-faciasi-292914
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/haber/tmmob-on-ilic-gold-mine-we-have-repeatedly-raised-concerns-about-potential-for-landslides-292736
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