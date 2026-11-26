Erzincan'ın İliç ilçesinde Şubat 2024'te meydana gelen ve dokuz işçinin yaşamını yitirdiği toprak kaymasının ardından faaliyetleri durdurulan Çöpler Altın Madeni'nde yeniden altın üretimine başlandı.

Madenin işletmecisi Anagold Madencilik Bloomberg'e yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde geçici işletme izni kapsamında madende stoklanan cevherin basınçlı oksidasyon tesisinde işlenmeye başlandığını bildirdi.

Üretimin yeniden başlayacağı, faaliyete geçme öncesinde kamuoyuna açıklanmadı.

Anagold, yıl sonuna kadar yaklaşık 1,3 ton altın üretmeyi hedefliyor. Faaliyetlerin durdurulmasından önce madende yılda yaklaşık 6,9 ton altın üretiliyordu. Bu miktar, Türkiye'nin 2023'teki toplam altın üretiminin yaklaşık beşte birine karşılık geliyordu.

Cengiz Holding 1,49 milyar dolara satın aldı

Madenin faaliyetlerine yeniden başlaması, facianın ardından iki yılı aşkın süre devam eden belirsizliğin ve Kanada merkezli SSR Mining'in ortaklıktan çekilmesinin ardından gerçekleşti.

SSR Mining, Çöpler Altın Madeni'ndeki yüzde 80 hissesini haziran ayında 1,49 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding'e sattı. Lidya Madencilik de madenin ortakları arasında yer alıyor.

43 kişi yargılanıyor

Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında dokuz işçi yaşamını yitirmiş, siyanürün Türkiye, Suriye ve Irak'tan geçen Fırat Nehri'ne karışmış olabileceği yönünde endişeler gündeme gelmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan analizlerde kirlilik bulgusuna rastlanmadığını açıklamıştı.

Faciaya ilişkin 43 kişinin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla yargılandığı davanın son duruşması ekim ayında görüldü.

Dokuzuncu celsesi görülen duruşmada mahkeme, sanıkların tutuklanması talebini reddetti. Yeni bilirkişi raporunun beklenmesine ve firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Ocak 2027'de görülecek.

İliç davasında sanıkların tutuklanması talebi reddedildi

Sanıklardan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yapılan iddianamede, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı üç yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan 2’şer aydan 1’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hükümetin hedefi yıllık 100 ton altın üretimi

Dünyanın önemli altın ithalatçılarından biri olan Türkiye'de altın, Merkez Bankası rezervlerinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu hafta Meclis'te yaptığı açıklamada Türkiye'nin yıllık altın üretimini 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Hedefe ne zaman ulaşılmasının öngörüldüğüne ilişkin ise bilgi vermedi.

(HA)