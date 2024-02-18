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HABER
Yayın Tarihi: 18 Şubat 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2024 16:44
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İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı

İliç'teki maden ocağında meydana gelen linç yığını çökmesine ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındıktan yaklaşık 6 saat sonra serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı
Fotoğraf: AA

Erzincan, İliç'teki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen siyanürlü liç kaymasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şirketin "Türkiye Ülke Müdürü"  C.D. serbest bırakıldı. 

C.D.  jandarmadaki işlemlerinin ardından İliç Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
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(AS/RT)

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