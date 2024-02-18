İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı
İliç'teki maden ocağında meydana gelen linç yığını çökmesine ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındıktan yaklaşık 6 saat sonra serbest bırakıldı.
Erzincan, İliç'teki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen siyanürlü liç kaymasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. serbest bırakıldı.
C.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından İliç Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
18 Şubat 2024
(AS/RT)
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