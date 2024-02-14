İliç soruşturmasında dört gözaltı

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni‘nde yığın liçi alanındaki çökmeye ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

AA’nın aktardığına göre; dokuz işçinin toprak altında kaldığı olayda, maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yığın liçi: Geçirimsiz bir tabaka üzerine yığılmış olan malzemeye, çözücü kimyasalların verilmesiyle, kıymetli metallerin çözeltiye alınması. Liç yapılmak istenen malzemenin tabanına, liç çözeltisini geçirmeyecek bir yalıtım yapılır.

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Ne olmuştu?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında dün (13 Şubat Salı) saat 14.28'de yığın liçi alanında çökme meydana geldi.

Resmi açıklamaya göre; en az dokuz işçi toprak altında kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün gece saatlerinde İliç’te yaptığı açıklamada, “Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Birkaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Siyanürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında.

Kurtarma çalışmalarına 250 işçi kardeşimiz göçük alanın yukarıdan aşağıya kazma kürek tarıyor 2 saat önce. Hiçbir canlılık belirtisine ulaşamıyorlar. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddeti baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim."

“İliç’te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp”

(RT)