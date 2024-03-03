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Yayın Tarihi: 3 Mart 2024 09:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2024 09:41
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İliç soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında siyanürlü liçin kaymasıyla ilgili soruşturmada idari pozisyondaki iki mühendis tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı
*Fotoğraf: AFAD

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta yaşanan liç yığınının çökmesi ve dokuz işçinin göçük altına kalmasına dair başlatılan soruşturma sürüyor.

AA’nın haberine göre, soruşturmada gözaltına alınan, madeni işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten Anagold'un Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(RT)

İliç Altın Erzincan
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