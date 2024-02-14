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Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 16:26
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İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

İliç altın maden sahasında meydana gelen çöküntüden sonra siyanürlü tonlarca suyun Fırat Nehri'ne doğru aktığını söyleyen İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınma gerekçesi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni tesisinin bulunduğu geniş alanda dün (13 Şubat) saat 14.30 sıralarında çökme meydana geldi. 

Çökmenin ardından bölgeye giden İliç savunucusu ve Sabırlı köyünden Sedat Cezayirlioğlu, jandarma engeliyle karşılaştı.

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Köyüne giremeyen Cezayirlioğlu, oğlu Ertuğrul Cezayirlioğlu ve avukatı İsmail Hakkı Atal'ın bianet'e verdiği bilgiye göre "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

2022 yılında İliç'teki siyanür sızıntısını kamuoyuna ilk duyuran Sedat Cezayirlioğlu, bianet'e verdiği bilgide siyanürlü tonlarca suyun Fırat Nehri'ne doğru aktığını ve sızan suyun içerisinde canlı yaşamı için risk oluşturan 30'dan fazla kimyasal olduğunu söylemişti.

Cezayirlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, “Yıllardır bas bas bağırıyorum. Türkiye'yi felakete sürükleyeceksiniz diyorum. Şu anda Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz. Bölgeyi felakete sürüklediniz. Erzincan’da dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. 39 çeşit kanserojen kimyasal patladı. Göçük oluştu altında iş makineleri, kamyonları, kepçeler kaldı. Ölüler var” demişti. 

 

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(AD/TY)

Sedat Cezayirlioğlu iliç Erzincan altın madeni
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