İliç sahasının temizlenmesi üç yılı bulacak

İliç altın madeni liç yığının bir bölümündeki kayma sonucu 13 Şubat 2024'te dokuz işçinin şlam (tesisten çıkan kimyasal atık) altında kaldığı Çöpler altın madeninin temizlenmesi, madeni işleten şirketin yaptığı açıklamaya göre en az 250-300 milyon dolara mâl olacak.

SSR Mining’in gece saatlerinde yayımladığı “2024 Birinci Çeyrek Sonuçları” raporuna göre, maden sahasının çevreye yayılan ve kütlesi 10 milyon tonu aştığı tahmin edilen siyanürlü topraktan temizlenmesi ise 24-36 ay kadar sürecek.

İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?

Kimyasal atık altında kalan dokuz işçiden şu ana kadar dördünün cesedine ulaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada beş işçi için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. (TY)